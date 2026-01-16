Remontan Leopardos ante los Toros en la Serie Nacional 64

Santa Clara, 15 ene (ene) Los Leopardos de Villa Clara remontaron el partido final de la subserie contra los Toros de Camagüey, en la 64 Serie Nacional de Béisbol, en el coloso naranja de la ciudad de Santa Clara.

El encuentro culminó ocho anotaciones por siete; y hubo desde dos jonrones, tres pelotazos, 15 bases por bolas, una remontada con diferencia de cinco carreras y varios jugadores de posición que asumieron el rol de lanzar.

Dairon Daniel Casanova Elutir ganó su quinto partido; mientras que Yan Rey Pomares Pérez, quien jugó también la primera base, salió derrotado y jonronearon por los indómitos Damián Leyva Arias y Yenier Montero Hernández.

Osman Antonio Caruncho Pérez, quien es el líder en triples con ocho, afirmó a la Agencia Cubana de Noticias que trabaja en su preparación mental, ante cada juego, para poder asumir los momentos difíciles de cada partido.

Ya lo ves, todo el mundo está enfocado y nos trazamos la meta de ganar los nueve partidos que nos quedaban y lo logramos, y ahora nos queda uno solo, que vamos por todo a ganarlo, dijo Ariel Díaz Paret, jugador de cuadro del equipo felino.

Mailon Tomás Alonso, capitán del equipo dirigido por Ramón Moré Flaqué, aseguró que, en estos momentos difíciles, siempre trata de transmitir confianza a sus compañeros y que la clave es ganar juego a juego.

El conjunto naranja irá el próximo sábado en busca de la victoria, que permita avanzar a semifinales, ante el conjunto eliminado de los Tigres, en el estadio José Ramón Cepero de Ciego Ávila.