sábado, septiembre 27, 2025
Cuba sube al podio de la Asamblea General de la ONU

Tomado de Granma

Este viernes varios países expresaron su respaldo a la Isla, entre ellos Barbados, ya que la primera ministra de ese país afirmó que, Cuba siempre ha sido fuente de apoyo para muchos en el mundo en tiempos de conflicto, crisis sanitarias y resistencia colonial, sobre todo en África, expresó.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, calificó de inaceptable la inclusión de Cuba en la lista unilateral de Washington de Estados supuestamente patrocinadores del terrorismo.

El presidente de Angola añadió que Cuba tuvo un importante papel en la lucha de los pueblos africanos y ayudó a la caída del régimen racista e inhumano del apartheid en Sudáfrica y a la independencia de Namibia.

