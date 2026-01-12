lunes, enero 12, 2026
Filtran datos de más de 17 millones de cuentas de Instagram

Tomado de CubaSí

Una filtración de datos vinculada a Instagram dejó expuesta información confidencial de cerca de 17.5 millones de cuentas, según una alerta difundida por la firma de ciberseguridad Malwarebytes. 

Según Cyber Security, el material comprometido ya circula en foros de la dark web. Los registros incluyen datos suficientes para facilitar fraudes digitales y accesos no autorizados a perfiles activos de la red social.

De acuerdo con Malwarebytes, la base de datos contiene nombres de usuario, correos electrónicos, números telefónicos y referencias de ubicación parcial. 

Esa combinación permite a grupos criminales crear mensajes creíbles que simulan comunicaciones oficiales de Instagram o de Meta. 

Usuarios han reportado intentos de restablecimiento de contraseña que no solicitaron, una señal de que la información filtrada ya se usa para tomar control de cuentas.

Especialistas recomiendan cambiar contraseñas, activar la verificación en dos pasos y revisar accesos recientes y aplicaciones conectadas a cada cuenta. También sugieren desconfiar de correos o mensajes que pidan datos personales. 

Las investigaciones continúan para determinar el origen exacto de la filtración y si existió una falla directa en los sistemas de la plataforma o en servicios externos.

