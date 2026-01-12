Se alista Festival Internacional Jazz Plaza 2026

La cita jazzística se celebrará del 25 de enero al 1 de febrero en la capital, Santiago de Cuba, Santa Clara y Holguín

La edición 41 del Festival Internacional Jazz Plaza 2026 ya se prepara a toda vela, según se anunció en rueda de prensa celebrada en La Habana a la que asistieron directivos del Comité Organizador y artistas participantes.

La cita jazzística a celebrarse del 25 de enero al 1 de febrero en la capital, Santiago de Cuba, Santa Clara y Holguín, este último por primera vez, tiene confirmado hasta la fecha la participación de más de 300 artistas foráneos de más de 20 países y cubanos de dentro y fuera del país.

«El sueño mío ha sido siempre llevar el festival hacia todo el país. Ya se ha hecho en Santiago, se sumó Santa Clara y ahora Holguín. Esperamos que se suman todas las provincias que quieran y puedan, que tengan la infraestructura, no se trata de imponerlo. En casi todos los países que tienen un fuerte movimiento del jazz, hay ciudades con varios festivales», comentó a Cubahora el pianista Roberto Fonseca, director artístico del encuentro.

Se refirió a dos de los conciertos «súper especiales» del día inaugural: el de Frank Fernández y el de Nachito Herrera, «son dos conciertos importantes que nadie debe perderse», dijo. Sobre su intervención dijo: «Mi participación será en la clausura, el 1ero de febrero, en concierto muy bonito que he titulado «Selección de maestros», homenaje a grandes maestros de la música que estarán presentes, será una gran sorpresa. Será una banda acompañante bien grande y una linda escenografía y visualidad».

Destacó también la presencia y extensión del Jazz Plaza al segmento de la enseñanza artística, «es importante que estén siempre los estudiantes de música. De hecho, en el tema musical de esta edición, participan varios de ellos como ejecutantes, el bajo es tocado por una niña de solo 13 años, estudiante de la Escuela de Música Guillermo Tomás. La ví tocar y me sorprendió. Hay mucha presencia de mujeres en este tema», subrayó.

«En general, estoy muy contento con el llamado que estamos haciendo desde el Comité Organizador, mucha gente quieren estar presentes a pesar de la situación que estamos atravesando hoy en día, no solo Cuba, sino, el mundo; pero, ha habido una respuesta positiva y un deseo súper grande de querer estar presente y participar, tanto tocando, como de espectadores y, en general, de ayudar a la cultura cubana», aseguró.

Compareció también el pianista, compositor y arreglista Dayramis González, un cubano bien rellollo nacido en la barriada capitalina del Cerro, atrapado entre Cuba y New York sin renunciar a su origen ni entorno. Por eso lo circundan los ritmos autóctonos como el son, la guaracha y la rumba a pesar de ser un consagrado en el atril, en la música clásica.

Dijo estar alegre por una asistencia más a la cita: «Estoy muy feliz de estar aquí, una vez más en La Habana y en una nueva edición del Jazz Plaza. Siempre se dispone para mí un gran objetivo en este festival: disfrutar con el cubano porque La Habana se convierte en un momento de gran ebullición y júbilo, de conexión con tantos jóvenes del mundo; es un momento de encuentro maravilloso para compartir musica».

Y es que su hacer creativo tiene la fuerza de un volcán en erupción y el vuelo espiral de una mariposa. Por eso, en esta edición trae un concierto que homenajeará a Arsenio Rodríguez, el Ciego Maravilloso y la orquesta que este fundara, Conjunto Arsenio Rodríguez.

Recreará ese vigor de la creatividad músical de Arsenio -quien revolucionó el formato del son al conjunto, creando una nueva sonoridad de la que derivarían más tarde otros géneros como la salsa- desde una perspectiva que respeta la autenticidad del creador popular, incorporándole también los visos y pasajes de lo clásico, como lo hiciera algún tiempo atrás con la música de Juan Formell y los Van Van, también en el escenario del Jazz Plaza.

«En esta ocasión tengo el privilegio de compartir escenario con un grupo de jóvenes que haremos un concierto tributo a Arsenio. Para mí, como joven, ha sido una posibilidad muy linda acercarme a un legado tan grande de uno de los cronistas sociales más importantes de nuestro país que logró hacer carrera tanto en New York como en La Habana», señaló.

«Escucharán a un joven, yo, que tiene la valentía conciente de acercarse a la música de Arsenio Rodríguez, pero, desde su punto de vista contemporáneo. Arsenio tiene esa dualidad, de ser cubano, matancero y de haber vivido en New York. Dayramis González, también, vive desde el 2013 en esa ciudad y comparte vida entre esta y La Habana», significó.

El concierto se realizará también el 1ero de febrero, 6 pm, sala Covarrubias, Teatro Nacional y será filmado para luego hacer un documental sobre «el acercamiento de este joven negro cubano, moderno, basado en lo que Arsenio pudo haber vivido social y musicalmente en su tiempo y lo que yo, también desde ese ángulo, vivo actualmente en las mismas ciudades, New York y La Habana en la Cuba de hoy, que el antes habitara; haremos esa dualidad», enfatizó.

Lo acompañarán también en el proscenio importantes músicos como Alexander Abreu, Alain Pérez; los cantantes Beatriz Márquez, «La Musicalísima»; Armando «Mandy» Cantero, Haila María Monpié, Osdalgia Lesmes, entre otros.

El creador llegará, antes, a Santa Clara, el domingo 25, » voy a tocar por primera vez junto a mi cuarteto de jazz afrocubano. Tocaré allí temas de mi último álbum, titulado ‘Vida, verdad, independencia, diversidad y amor’. Ha sido el disco que más resultados me ha dado en el último año en gira previa. Tocarlo aquí en La Habana es una oportunidad maravillosa», subrayó. También compartirá, desde la academia, con alumnos de la escuela de música local.

El 29 de enero, 9 pm, estará en la sala Avellaneda, del Nacional. Tocará piano solo, acompañado de otros pianistas. Irá también a las escuelas de música de la capital.