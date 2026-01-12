A punto del dulce arranque en Villa Clara

El «Quintín Bandera», de Corralillo, ya está listo para moler, trascendió este domingo durante un encuentro de la integrante del Comité Central y primera secretaria del Partido en Villa Clara, Susely Morfa González, y Milaxy Yanet Sánchez Armas, gobernadora provincial, con autoridades de Azcuba, obreros, ingenieros y especialistas del emblemático ingenio.

Oldaniel Rico Ramírez, coordinador de Azcuba en esta central geografía, dijo que este miércoles debe comenzar el corte de la gramínea en los campos y el viernes, producirse la arranca definitiva.

«Siempre lo digo: sin hombres y mujeres no hay zafra; por tanto, eso es lo más importante de esta contienda azucarera, la atención a quienes hacen el azúcar, desde el campo hasta la industria.

«Vamos a organizar ferias con ofertas de bienes y servicios, garantizar las atenciones médicas y de todo tipo. Estos trabajadores tienen una larga tradición de lucha, con todos ustedes contamos para dar una batalla decisiva hoy como lo es la zafra», subrayó Morfa González.

Asimismo, se hizo énfasis en la necesidad de identificar todo tipo de potencialidades para la exportación.

Las máximas autoridades villaclareñas enfatizaron en la importancia de entregar tierras para la producción de arroz y otros cultivos, con el propósito de abastecer a los trabajadores agroazucareros y a las comunidades donde están enclavadas las industrias.

Tras culminar el recorrido por el central, Morfa González y Sánchez Armas presidieron un intercambio con todas las unidades cañeras que participarán en la contienda, y pasaron revista a la fuerza automotriz y a la logística necesaria para la actual zafra.

Tanto la secretaria como la gobernadora insistieron en la importancia que tienen las brigadas de corte manual, hombres y mujeres acostumbrados a abonar con su sudor los campos de esta tierra libre.