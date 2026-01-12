No es cierta la información que circula en redes sociales y que se atribuye a la Presidencia de la República de Cuba, sobre un supuesto cese de actividades en el país, informa Presidencia Cuba. Convocamos a nuestro pueblo a seguir informándose por los canales oficiales.
Medio de información alternativa que alerta sobre campañas de difamación contra Cuba. Publica noticias y análisis con un tratamiento objetivo de los hechos. Muestra los intereses que el poder global oculta para mantener sus privilegios.
UCI, La Habana, Cuba. editor@cubadebate.cu