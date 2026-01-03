La Luna y Marte, objetivos espaciales de 2026

La ciencia llega cargada de sorpresas en 2026, con grandes avances esperados en el espacio, la inteligencia artificial, la medicina y la geología, según las predicciones de la revista Nature.



Las nuevas misiones rumbo a la Luna y Marte, la expectativa por el descubrimiento de planetas similares a la Tierra y los resultados de ensayos que buscan identificar hasta 50 tipos de cáncer a partir de un análisis de sangre, se destacan entre los avances esperados.



Además, hay expectativa por el proyecto chino que apunta a perforar 11 kilómetros de la corteza terrestre para alcanzar el manto.



La misión Artemis II está prevista no antes de febrero de 2026.

A 50 años de las misiones Apolo, llevará durante diez días a cuatro astronautas a la órbita lunar, a bordo de la nave Orion.



La Luna también es el objetivo de la misión china Chang’e-7, que en agosto planea llegar al polo sur lunar y posarse en la superficie para buscar hielo de agua y estudiar los sismos lunares.



Las dos lunas de Marte, en cambio, son el foco de Japón, que se prepara para lanzar la misión Martian Moons eXploration (MMX), destinada a visitar Fobos y Deimos y traer a la Tierra muestras de ambos satélites.



En materia espacial, también hay grandes expectativas por la misión Plato de la Agencia Espacial Europea.

El nuevo telescopio espacial, cuyo lanzamiento está previsto para diciembre de 2026, deberá identificar planetas fuera del sistema solar similares a la Tierra y determinar si pueden albergar formas de vida.



El año que llega también genera fuertes expectativas en biomedicina. Despiertan especial interés los resultados de un estudio clínico realizado en Gran Bretaña con 140 mil personas, que busca identificar, mediante un simple análisis de sangre, rastros de 50 tipos de cáncer en etapas tempranas, antes de la aparición de síntomas. Si el ensayo arroja resultados positivos, las pruebas podrían extenderse a decenas de hospitales.



También se espera la autorización de dos ensayos clínicos basados en la técnica CRISPR, de edición genética personalizada, que en 2025 permitió corregir una rara enfermedad metabólica en un bebé de pocos meses.



Se anticipan, además, novedades en el campo de la inteligencia artificial, que se prepara para convertirse en una presencia clave en los laboratorios de investigación.



El objetivo es ir más allá de los grandes modelos de lenguaje (LLM), costosos de entrenar, para desarrollar modelos de pequeña escala que aprendan a partir de conjuntos reducidos de datos y se especialicen en la resolución de problemas muy específicos. Estos sistemas no generan texto, sino que procesan representaciones matemáticas de la información.



Por último, hay expectativa por una misión china que, a bordo del buque Meng Xiang, planea perforar la corteza terrestre hasta 11 kilómetros de profundidad para alcanzar el manto y extraer muestras que ayuden a comprender cómo se forma el fondo oceánico y qué factores determinan la actividad tectónica.