Fallece en Cuba actriz Adela Legrá, protagonista del filme Lucía

La actriz cubana Adela Legrá, una de las tres protagonistas del reconocido largometraje Lucía (1968), falleció hoy en la oriental provincia de Santiago de Cuba, a los 86 años de edad.

Legrá fue hospitalizada de urgencia en el Hospital provincial, donde murió en la madrugada, informó el presidente del Instituto Cubano del Arte e Industrias Cinematográficos (Icaic), Alexis Triana, en un comunicado.

Adelaida López Legrá, conocida por su nombre artístico Adela Legrá, nació en 1939 en Guantánamo, provincia ubicada en la región oriental de Cuba, donde años después descubrió su talento el multipremiado cineasta Humberto Solás.

Con dicho director obtuvo su primer papel en el séptimo arte, el protagónico del mediometraje Manuela (1965), al que siguieron los filmes Lucía (1968), Miel para Oshún (2001) y Barrio Cuba (2005).

Su nombre figura también en las producciones Rancheador (1976), de Sergio Giral, El Brigadista (1977), de Octavio Cortázar, Aquella noche larga (1979), de Enrique Pineda, Vals de la Habana Vieja (1988), de Luis Felipe Bernaza y Nada (2001), de Juan Carlos Cremata.

Por sus aportes al cine cubano recibió la Placa Heredia, le rindieron homenajes en el Havana Film New York (2002) y en el I Festival Internacional de Cine Pobre de Gibara (2003) y le dedicaron los documentales Adela, un nombre de mujer (1999) y Quién me quita lo bailao (2000).

La reconocida actriz será velada en próximas horas en la funeraria El Calvario, en la oriental provincia de Santiago de Cuba.