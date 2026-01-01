Cúrcuma: ¿aliada de la salud o moda peligrosa?

Las embarazadas o en período de lactancia, las personas con problemas de vesícula biliar o riñón, así como aquellas con trastornos hemorrágicos o deficiencia de hierro, deben limitar su consumo, coinciden expertos

La cúrcuma despierta un interés internacional debido a sus numerosas propiedades beneficiosas para la salud. Aunque se ha usado durante siglos en la medicina tradicional, solo recientemente la ciencia comenzó a investigar su utilidad. En este artículo analizamos sus ventajas y posibles riesgos para ciertos grupos de personas.

Conocida como «especie dorada», la cúrcuma no se encuentra en un estado silvestre; se cree que evolucionó a partir de especies silvestres mediante selección y cultivo. Tiene una larga historia de uso medicinal que se remonta a casi 4 000 años en la cultura védica de la India, donde se utilizaba como especia culinaria y con fines religiosos. Probablemente llegó a China alrededor del año 700 d. C., a África oriental en el 800 d. C., a África occidental en el 1200 d. C. y a Jamaica en el siglo XVIII.

El turmérico es una especia aromática que se obtiene del rizoma seco y molido de la planta «Curcuma longa», de la familia del jengibre, originaria del suroeste de India. De color amarillo dorado, es común en la cocina asiática y la medicina tradicional.

Se usa no solo en la gastronomía de la India, Oriente Medio y el sudeste asiático, sino también con fines medicinales en la medicina ayurvédica y china desde hace miles de años para tratar afecciones inflamatorias. Su componente activo, la curcumina, es un potente agente rico en antioxidantes, moléculas que neutralizan los radicales libres, relacionados con numerosas enfermedades que van desde la demencia hasta el envejecimiento prematuro.

En los últimos 25 años se han publicado más de 3 000 estudios sobre la cúrcuma, después de que la medicina moderna empezara a reconocer su eficacia para tratar la artritis, conjuntivitis, cáncer de piel, viruela, varicela, cicatrización de heridas, trastornos digestivos, dolor y distensión abdominal y dispepsia, entre otras enfermedades. Entre sus beneficios destacan:

• Aporta compuestos bioactivos que pueden mejorar de la salud intestinal e inmunitaria. La curcumina es liposoluble, por lo que se absorbe mejor con grasas; de ahí que se recomiende tomar sus suplementos con comidas ricas en grasa.

• La curcumina es una sustancia bioactiva con capacidad para combatir la inflamación, aunque se necesitan dosis elevadas para lograr efectos terapéuticos. Aun así, esto sugiere que podría contribuir a reducir la inflamación en diversas enfermedades y trastornos, como la artritis reumatoide.

• Puede aumentar la capacidad antioxidante del organismo. La curcumina es un potente antioxidante, capaz de neutralizar radicales libres, que intervienen en el proceso del daño oxidativo, uno de los factores implicados en el envejecimiento y muchas enfermedades. No obstante, se requieren más estudios clínicos para confirmar estos efectos.

• La curcumina puede favorecer la formación de nuevas células cerebrales, incluso en la edad adulta. Trastornos neurológicos como la depresión y el alzhéimer se han asociado con niveles reducidos de BDNF (factor neurotrófico derivado del cerebro), relacionado con la memoria y el aprendizaje. Algunos estudios señalan que la curcumina podría elevar los niveles de BDNF en el cerebro.

• Podría reducir el riesgo de enfermedad cardíaca, gracias a su capacidad para disminuir la inflamación y el estrés oxidativo.

• Podría ayudar en la prevención de varios tipos de cáncer, según estudios que indican que favorece la muerte de células cancerosas y disminuye la metástasis.

Cabe aclarar que la curcumina no cura el cáncer y sus suplementos no deben sustituir tratamientos médicos.

• Ha mostrado potencial para abordar trastornos del estado de ánimo, al aumentar neurotransmisores como la serotonina y la dopamina, reducir la inflamación y promover la plasticidad cerebral.

Dadas sus múltiples propiedades, no es mala idea consumirla a diario, aunque la cantidad diaria depende del estado de salud general. «Es seguro tomar hasta 8 gramos al día, pero mi recomendación sería algo más moderada: entre 500 y 1000 miligramos al día para la población general», afirmó la dietista Amber Sommer. Para una absorción óptima, se recomienda tomarla con grasas saludables como aceites, aguacate, frutos secos y semillas. Quienes no deseen suplementos pueden obtenerla de condimentos o usándola directamente en las comidas.

En general, la cúrcuma como especia se considera segura para la mayoría de las personas. Sin embargo, en forma de suplementos puede causar efectos secundarios como molestias digestivas (dolor o malestar de estómago, náuseas o vómitos, diarrea o estreñimiento), riesgo de lesión hepática, problemas de vesícula biliar en personas con cálculos biliares u obstrucción, y afectar la coagulación y riesgos de sangrado si se combina con medicamentos antiagregantes.

Según médicos, las embarazadas o en período de lactancia, las personas con problemas de vesícula biliar o riñón, así como aquellas con trastornos hemorrágicos o deficiencia de hierro, deben limitar su consumo.