Editorial de CMHW: los villaclareños comprometidos en el año del Centenario de Fidel

Al fin hemos llegado al final de un año muy complejo para la vida cotidiana del pueblo, caracterizado por apagones prolongados, altos precios de los alimentos, escasez de medicamentos, falta de transporte y otros males que son la consecuencia directa de la profunda crisis económica que sufre el país.

Esa crisis obedece en lo fundamental a dos factores, la guerra económica del imperio yanqui, exacerbada por el gobierno de Trump con el objetivo de asfixiar a nuestro pueblo, y la acumulación de errores que en la esfera económica se pagan con la caída productiva en las diferentes ramas. Tampoco la naturaleza ha sido generosa en momentos tan complejos al ser azotada nuestra región oriental por un huracán de gran intensidad que provocó enormes pérdidas materiales.

¿Qué hacer? De la respuesta a esta pregunta, de lo que se haga para salir combatiendo de la situación más difícil como nos enseña la historia, depende el futuro de la patria. Para vencer es preciso «cambiar todo lo que debe ser cambiado», como nos indicara Fidel, pero sin olvidar que en su concepto de revolución subrayó también que la «Revolución es sentido del momento histórico;… es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos; es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos»

Como expresara el primer secretario del Comité Central del Partido en la más reciente sesión ordinaria de nuestro parlamento: «se impone la rendición de cuentas y el análisis oportuno de qué está fallando, con soluciones concretas para cada caso. Mientras no hagamos eso, y nos quedemos en el análisis de informes descriptivos y diagnósticos que terminan resultando autopsias inútiles, no vamos a resolver nada ni a cambiar la actual situación».

Cuando Cuba quedó prácticamente sola al derrumbarse la URSS y el campo socialista, libramos la batalla por «salvar la patria, la revolución, y las conquistas del socialismo». En el similar trance que hoy transitamos nadie se va a rendir, y debemos jurar que jamás el imperio podrá apoderarse de nuestra isla cuyos mejores hijos nos la legaron libre, independiente, soberana, martiana y fidelista.

Acometer sin desmayo, bajo la dirección de nuestro Partido Comunista de Cuba, las prioridades establecidas en el programa de gobierno y mejorar las condiciones de vida de nuestro heroico pueblo, tiene que ser la brújula que nos guíe en el 2026.

