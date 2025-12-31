Como un libro abierto

La Biblioteca Municipal de Caibarién ha obtenido resultados destacados en el 2025, entre ellos, la participación en el Taller Nacional de Historia de la Ciencia, en el evento provincial de Historia del Movimiento Obrero donde alcanzaron el primer premio y en el tercer Taller de Historia y Cultura. Su director Juan Carlos Santiago Mayo obtuvo el reconocimiento provincial Manuel García Garofalo Morales.

Esta institución es el órgano de relación de la S.C.” José Martí” y la UNHC, con las cuales tiene espacios fijos para promover la vida y obra de José Martí y la historia de la nacional y local.

También cuentan en sus logros, el reconocimiento de la ANCI por el trabajo realizado, la celebración del acto provincial de ciento 30 aniversario del inicio de la Guerra Necesaria y la entrega del premio provincial Carolina Rodríguez Suarez a Raisa Guevara y la distinción “HOMAGNO GENEROSO”, la máxima distinción que entrega la Sociedad Cultural “José Martí” en la provincia a Acelia Simón Sánchez y Juan Vidal Herrada.

No obstante, existen algunas insatisfacciones, que resueltas pudieran mejorar aún más los servicios.

El 2026 augura un año de centenarios para la Biblioteca Pública de Caibarién con un ambicioso plan de acciones y la participación de entidades y colaboradores.