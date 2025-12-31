Beisbol retornó como deporte colectivo del año

Ciertamente dejó deudas, pero el Baseball5 volvió a brillar y hubo crecimiento en las categorías mayor, juvenil y de pequeñas ligas

La Habana.- RECUPERAR espacios a nivel nacional y también en el contexto internacional, tomando como referencia lo competitivo, resalta como mejor señal en el beisbol, que celebró la distinción de mejor deporte colectivo del 2025 en Cuba.

Es cierto que se acumulan deudas, pero se apreció notable mejoría en las categorías mayor, juvenil y de pequeñas ligas, y otra vez hubo destaque del Baseball5, lo cual permite pensar en crecimiento.

Una vez más, la modalidad resultante del muy cubano “cuatro esquinas” tributó por lo alto, con punto alto para la medalla de oro obtenida en el campeonato mundial juvenil disputado en Tepic, México, con solo un set perdido en todo el torneo.

Por sus desempeños allí, Carlos Alejandro Rivera ganó la condición de Atleta Juvenil del Año, y fueron escogidos como destacados en esa categoría Rachel de la Caridad Medina y Kevin Hidalgo-Gato. Los dos primeros resultaron los Más Valiosos de ese certamen.

«Estamos muy felices porque el beisbol haya sido reconocido como deporte colectivo del año, y nosotros haber contribuido a ello», comentó a JIT Eros Bernal, jefe técnico de esa modalidad.

Y con cuatro victorias seguidas, el equipo de la Isla ganó espectacularmente el torneo sub-15 años del Caribe y se adueñó del único boleto disponible para la Copa del Mundo del 2026, en Italia.

Bajo la égida del mentor pinareño Alexander Urquiola, los muchachos se impusieron en justa cuadrangular pactada a dos vueltas por el sistema de todos contra todos con sede en República Dominicana.

Además, entre los bisoños igualmente resultó loable la actuación del capitán y torpedero Jonathan Moreno, en la Copa del Mundo de Okinawa, Japón, categoría sub-18 años. Promedió 348, con ocho jits en 23 veces al bate, y fue incluido en el Equipo Todos Estrellas.

En esa nación asiática los cazatalentos que ya le habían “echado el ojo” en el premundial de 2024, en Panamá, confirmaron su valía y ello condujo a la firma de un contrato con los Halcones de SoftBank, actuales monarcas de la liga profesional nipona.

Esa hoja de servicios respaldó la inclusión de Moreno entre los mejores deportistas juveniles del 2025.

Otra faena positiva llegó con el conjunto sub-23 que consiguió presea de bronce en el torneo panamericano disputado en Panamá, donde aseguró clasificación para el Campeonato Mundial de Nicaragua 2026.

Con un tercer escaño también regresó a casa el renovado elenco femenino que en el certamen regional dirimido en La Guaira, Venezuela, logró cupo para la venidera fase de grupos del mundial de la temporada entrante.

También con medalla de bronce culminó la escuadra de pequeñas ligas 9-10 años, en la Serie Latinoamericana desarrollada en Nuevo León, México, y con el subtítulo cerró Leñadores de Las Tunas la Liga de Campeones acogida por la capital de ese propio país.

Lugar especial en este resumen para la fructífera presencia de dos lanzadores cubanos, ambos pinareños, en la Liga Profesional Japonesa de Beisbol.

El abridor zurdo Liván Moinelo ganó la corona del torneo con los Halcones de SoftBank y lideró ambos circuitos con efectividad de 1.46 pcl. Esto le permitió ser considerado como el Jugador Más Valioso de la Liga del Pacífico.

Con tales premios, también fue elegido en Cuba como el protagonista del Acontecimiento del Año y mejor atleta en contrato.

Merecedor de mención en ese listado, el veloz diestro Raidel Martínez firmó un récord personal de juegos salvados (44) con los Gigantes de Yomiuri.

Pero hay más. La Confederación Mundial de Beisbol y Softbol reconoció a la federación cubana por la medalla de oro y las demostraciones del equipo juvenil de Baseball5. Además, destacó que Cuba ascendió tres lugares en el ranking del orbe.

Este deporte resultó el de mayor aporte financiero por concepto de contratación de atletas en el extranjero, con lo que da respuesta a muchas de sus demandas.

En cuanto a lo sucedido en casa, y a pesar de la difícil situación del país, se pudieron efectuar los torneos nacionales de las cuatro categorías: pioneril, escolar, juvenil y sub-23 años.

De modo integral, resultó triunfadora la provincia de La Habana (82 puntos), seguida por Sancti Spíritus (72) y Granma (70).

Además, en la edición 61 de los Juegos Escolares Nacionales, venció Santiago de Cuba (21 puntos). Detrás se ubicaron Granma (18) y Ciego de Ávila (16).

Por otra parte, también en terrenos nacionales, Ciego de Ávila ganó la III Liga Élite con una nómina fundamentalmente reforzada con espirituanos, y Lobos de Pinar del Río venció a Sultanes de Holguín por el título del Torneo de Clubes Campeones, como anfitrión en el estadio Capitán San Luis.

Entre otros, Sultanes contó con la presencia de los lanzadores Frank Luis Medina y el zurdo Gabriel Cantero, así como el intermedista Juan Manuel Pérez, que viene aportando mucho a la causa en pos del pase de su equipo al play off de la actual 64 Serie Nacional de Beisbol.

Llega el 2026 y desde bien temprano habrá mucho ajetreo, pues además del cierre de la justa doméstica está en la mira el VI Clásico Mundial y pudiera haber presencia en la Serie de las Américas, entre otros certámenes.