Felicidad y agradecimiento en gala de lo mejor del deporte

En el Coliseo de la Ciudad Deportiva recibieron sus premios los más sobresalientes del año que casi termina

La Habana.- CON EL emblemático Coliseo de la Ciudad Deportiva como escenario fueron homenajeados los mejores deportistas cubanos de 2025, en una Gala Nacional colmada de felicidad y buenos deseos de seguir aportando momentos de júbilo al pueblo.

Dedicada al centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro y al 67 aniversario de la Revolución, la velada tuvo la entrega de premios como hilo conductor en medio de momentos culturales y agradecimientos de esos que son los actuales protagonistas de los resultados en el deporte de la Isla.

«Gracias a todos aquellos que de una manera u otra hacen posible que podamos obtener este tipo de premios», dijo el saltador tres veces campeón mundial, Robiel Yankiel Sol, elegido el mejor entre los hombres del deporte para personas con discapacidad.

«Agradezco a mi mamá por inculcarme que este era el camino correcto, a mi entrenador por guiarme desde pequeña, muchas gracias a todos, al movimiento deportivo cubano y les deseo muchas cosas bonitas para el año venidero», aseguró poco después la triplista Leyanis Pérez, merecedora del galardón como mejor atleta femenina.

La Gala estuvo presidida por Rolando Ernesto Yero Travieso, jefe del departamento de Atención al Sector Social del Comité Central del Partido; Liván Izquierdo Alonso, primer secretario del Partido en La Habana; Inés María Chapman Waugh, vice primera ministra de la República de Cuba, y los titulares del Inder y el Comité Olímpico Cubano, Osvaldo Vento Montiller y Roberto León Richards, respectivamente.

También presentes, glorias, directivos de la UJC, la CTC y otras instituciones y ministerios, y glorias de los que otrora estuvieron entre los premiados como el saltador de altura Javier Sotomayor, la jabalinista María Caridad Colón y la corredora Ana Fidelia Quirós.

Invitados especiales el luchador Mijaín López y la velocista Omara Durán, quienes apenas hace un año recibieron el homenaje de todo su pueblo por las hazañas conseguidas en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París 2024, y esta vez disfrutaron como espectadores sabiendo que sus ejemplos se multiplican en las nuevas generaciones.

Familiares y amigos también formaron parte de lo sucedido en la noche de este martes en la instalación capitalina, donde se sumó otra página a la historia de un deporte que se inspira en la guía imprescindible del Atleta Mayor.

Como emotivo momento se disfrutaron los fragmentos del documental dedicado precisamente a la impronta de un Fidel que tuvo la certeza de convertir a Cuba en potencia olímpica y lo logró con una pasión inmensa.

Se escucharon testimonios de estrellas como Omar Linares y Mireya Luis, dos de esos que forman parte imprescindible del camino recorrido hasta el Olimpo y serán siempre referencia cuando de los mejores en el deporte de Cuba se habla.

Un año difícil se despide y un 2026 que también estará colmado de retos ya toca a las puertas, pero los dedicados al deporte en la Isla están listos para enfrentarlo.