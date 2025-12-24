miércoles, diciembre 24, 2025
Lo último:
Especiales

Hacia la transformación del mercado cambiario de divisas en Cuba (+Infografías)

Tomado de Cubahora

En esta primera etapa, se ha concebido su estructuración en tres segmentos cambiarios

Desde el 18dediciembrede2025,Cubaimplementalasmedidasquegarantizanlatransformacióndelmercadocambiariodedivisas. 

A propósito, la ministra presidenta del Banco Central de Cuba, Juana Lilia Delgado Portal, explicó en una comparecencia especial que esta transformación cambiaria busca recuperar la convertibilidad del peso cubano, fortalecer la institucionalidad monetaria y avanzar de manera ordenada hacia la convergencia cambiaria y monetaria.

Cubahora comparte algunos datos sobre el tema:

Datos sobre la transformación del mercado cambiario de divisas en Cuba
Datos sobre la transformación del mercado cambiario de divisas en Cuba
Segmentos cambiarios.

La decisión de reconocer un tercer segmento se sustenta en la existencia objetiva de diferencias entre las tasas de cambio oficiales y el valor real que refleja la escasez de divisas.

Tasa de cambio

Usted puede consultar las tasas de cambio oficiales publicados por el Banco Central de Cuba y los tipos de compra y venta de los bancos comerciales autorizados a través del siguiente enlace: https://www.bc.gob.cu/tasas-de-cambio

También te puede gustar

Caibarién tiene un libro de oro (+PDF)

Yudith Delgado Rodríguez

Exitosa promoción del disco Aventura de Daryl (+Audio)

Maria Elena Villegas

Un Siglo de narración deportiva en la Radio Cubana (+Audio)

Colectivo de autores

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *