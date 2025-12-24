Entregan Premios de Feria Internacional de Artesanía FIART 2025

Con la entrega de lauros concluyó la XXVII Feria Internacional de Artesanía (FIART 2025), que durante dos semanas convirtió el recinto ferial Estación Cultural de Línea y 18 en un gran espacio de exhibición y diálogo para los creadores de todo el país y de otras naciones latinoamericanas.

Dedicada especialmente a la provincia de Matanzas, la cita reafirmó la importancia de la artesanía como expresión identitaria y motor creativo para la economía nacional.

La presidencia del Fondo Cubano de Bienes Culturales (FCBC) le entregó el Reconocimiento por la obra de la vida al artesano habanero Omar David Pérez Cruz, por la calidad del diseño de los muebles del Proyecto Ensamble.

El Comité Organizador de FIART también concedió distinciones especiales al Proyecto Editorial Ediciones Vigía, de Matanzas, en su aniversario 40, por su original y artesanal concepción del libro y el empleo del reciclaje como recurso estético; y al Grupo Art’Deco, liderado por Loreto Ángel Cabrera Franque, por el diseño de un espacio interactivo que evocó la arquitectura y el paisaje matanceros, resaltando así los valores identitarios de la provincia homenajeada.

El jurado de FIART 2025, presidido por Rosa Juampere e integrado por Mercy Correa, Ariadna Cabrera, Alfredo Rodríguez y Camilo Cartelle, otorgó diversas menciones y premios que destacaron el valor artístico, técnico y conceptual de las obras presentadas.

Entre las menciones se reconocieron la colección “Rodando en el tiempo” del avileño Raudel Ruiz Vázquez, por su originalidad en el uso del reciclaje; el puff giratorio del Proyecto Blondín, de La Habana, por su diseño funcional y elaboración artesanal; y el diseño de stand del Proyecto Katauro, también de La Habana, por su efectiva propuesta espacial y visual.

En la categoría de Producto, el jurado premió al conjunto de carteras de fibras del Proyecto Selva María, de Matanzas, por su propuesta sostenible; a la luminaria de madera del creador granmense Lorenzo Javier Avilez Báez, del proyecto Maderarte, por la maestría ebanista y la técnica de marquetería; a la colección de joyas “Conteo regresivo” de Mayelín y Andry Guevara, de La Habana, por su audaz combinación de elementos industriales y artesanales; al objeto decorativo de José Miguel Cadalso Rodríguez, de Trinidad, por la exquisitez técnica en la talla en madera; a la obra “Resiliencia” de Ernesto Cao Santana, de Matanzas, por el rescate del arte plumario; y a las vasijas de moriche de la etnia Warao, de Venezuela, por la perfección en el trenzado y la integración de símbolos identitarios.

En la categoría de Mobiliario, fue premiada la mecedora del Proyecto Ensamble, de La Habana, por la reinterpretación contemporánea del estilo Windsor adaptado al entorno cubano.

La Asociación Cubana de Artesanos Artistas otorgó distinciones al Proyecto Triel, de Sancti Spíritus; al artista Luis Fariñas León; y al proyecto familiar Jardines del Mar, de Matanzas.

En tanto, la Uneac, por su parte, reconoció a la diseñadora Maya Sierra por su aporte al diseño contemporáneo cubano.

Durante la clausura, el artesano matancero Alexander Rodríguez Castellanos destacó el carácter colectivo del evento y el papel del FCBC en organizar una feria que unió a múltiples actores económicos y culturales en un entorno de intercambio y disfrute.

Rodríguez valoró de manera positiva el desarrollo comercial y la aceptación del público, y exhortó a los creadores a continuar perfeccionando sus obras para la próxima edición.

Finalmente, anunció que la edición 28 de FIART, en diciembre de 2026, será dedicada a la provincia de Holguín, sede de la feria Iberoarte, como reconocimiento a su trayectoria en la promoción y comercialización de la artesanía.

El cierre musical, a cargo del trovador matancero Tony Ávila, convirtió la clausura en una fiesta popular donde artesanos, público y autoridades celebraron la conclusión de una jornada que unió culturas y sensibilidades.

Así se despidió FIART 2025, con el compromiso de seguir impulsando la tradición artesanal cubana como fuerza renovadora, generadora de identidad y orgullo nacional.