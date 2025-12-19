Aprueba Parlamento cubano dos nuevas leyes

La Habana, 18 dic (ACN) La aprobación de dos nuevos cuerpos legales por la Sexta Sesión Ordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), en su X Legislatura, refuerza hoy el tejido jurídico de la nación y da continuidad a la reforma jurídica impulsada a raíz de la adopción de la Constitución de la República en 2019.

Ambas normas jurídicas fueron presentadas ante la plenaria, reunida por videoconferencia, donde se discutieron la Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación y la Reducción Excepcional del Período de Mandato de los Delegados de las asambleas municipales.

Armando Rodríguez Batista, ministro de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (Citma), destacó el exhaustivo proceso de construcción colectiva de la nota a la que aportaron múltiples voces del sector en las consultas especializadas.

Ejemplificó que entre las modificaciones incorporadas en esta fase se incluye el reconocimiento de la inteligencia artificial en el cuerpo de la ley y las bases éticas y profesionales para su empleo.

Recordó que el proyecto ya contaba con un articulado robusto, referido a la ética científica en general y, en particular, en lo referente a las investigaciones en seres humanos y las asociadas al bienestar animal lo cual ratifica su amplitud.

El titular del Citma dejó clara la naturaleza incluyente de la normativa al recordar que esta no se corresponde a un solo organismo sino que integra al sistema cubano de ciencia, tecnología e innovación, cuestión que transversaliza la sociedad desde la visión de la gestión de Gobierno basada en la ciencia y la innovación en la dirección del desarrollo sostenible del país.

La Ley de Reducción Excepcional del Período de Mandato de los delegados de las asambleas municipales se trata de un cuerpo legal breve pero de inmenso alcance al reducir de cinco a dos años y medio dicho mandato, necesario para establecer los distintos procesos electorales en el país, tomando en cuenta que hasta la mitad de la Legislatura de la ANPP se nutre de delegados electos a conformar los órganos locales del Poder Popular.

Presentada por Elba Martínez Amador, vicepresidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos, dicho texto legal se corresponde con lo estipulado en el artículo 187 de la Constitución, donde se establece el lapso del tiempo de mandato y las condiciones para su extensión, pero no refiere a la reducción.

De acuerdo a esta interpretación, dicho proyecto de Ley entraría de manera excepcional en vigor y abriría la posibilidad de que el próximo 2026, cuando lo apruebe y convoque el Consejo de Estado, tendrán lugar las elecciones municipales, que darán paso al resto del proceso electoral, hasta su culminación en la conformación de una nueva Legislatura.

Ambas Leyes aprobadas hoy estuvieron publicadas como proyectos en el sitio de la ANPP para que la población pudiera conocerlas y opinar sobre ellas.