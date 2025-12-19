Intervención del Primer Ministro en la X Legislatura de la ANPP

La Habana, 18 dic (ACN) Manuel Marrero Cruz, Primer Ministro de Cuba, presentó hoy en el Sexto Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) la actualización del Programa de Gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía.

A continuación la ACN transmite texto íntegro de su alocución.

Intervención del Primer Ministro en el Sexto Período Ordinario de Sesiones de la X Legislatura de la ANPP

General de Ejército Raúl Castro Ruz, líder de la Revolución Cubana;

Cro. Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República;

Cro. Esteban Lazo Hernández, Presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado;

Comandante del Ejército Rebelde José Ramón Machado Ventura;

Miembros del Consejo de Estado;

Diputadas, Diputados e Invitados;

Desde la presentación de los avances del Programa de Gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía, en la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular, celebrada el pasado mes de julio, se ha realizado un proceso continuo de actualización.

Entre otros aspectos, se tuvieron en cuenta los discursos de clausura del Primer Secretario del Partido en el X Pleno del Comité Central y en la pasada Asamblea Nacional del Poder Popular, así como las 35 intervenciones realizadas en la misma sobre el Programa.

Resultado de lo anterior, en cumplimiento de los acuerdos de la Asamblea Nacional del Poder Popular, fue publicado a finales de octubre el Programa de Gobierno actualizado, a partir de lo cual, de conjunto con el Comité Central, se organizó el proceso de estudio y análisis del Programa, que inició el pasado 15 de noviembre y concluirá a finales del presente mes, con el objetivo de lograr su comprensión integral y determinar el papel que le corresponde en su implementación a cada estructura, institución, actor de la economía y a la población.

En paralelo, la Comisión No. 1 del 9no. Congreso del Partido Comunista de Cuba trabajó en la definición de la naturaleza, contenido y alcance del Programa, y elaboró la propuesta de evaluación y actualización de los Lineamientos y del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta el 2030.

Para evaluar la marcha del Programa de Gobierno en el presente año, es necesario tener presente el escenario en que éste se desarrolló.

A nivel global, persisten los principales efectos de las múltiples crisis globales, motivo por el que se proyecta un crecimiento económico moderado a nivel global y de bajo dinamismo en América Latina y el Caribe.

El contexto regional está marcado por la pretensión de EE.UU. de reimplantar la Doctrina Monroe e imponer un llamado «orden internacional basado en reglas», subordinado a sus intereses. La actualización de su Estrategia de Seguridad Nacional percibe a la región, como una zona de su influencia absoluta.

A esto se suma la escalada contra la República Bolivariana de Venezuela y un extraordinario e irracional despliegue militar, bajo el falso e infundado pretexto de la lucha contra el narcotráfico, muestra de ello es la incautación de un buque petrolero en el mar Caribe, acto brutal de piratería internacional, así como la declaración del presidente Trump de ordenar un bloqueo de todos los buques petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela.

Adicionalmente, en este complejo escenario, Cuba continúa enfrentando el impacto acumulado, reforzado a niveles extremos del recrudecido bloqueo económico, comercial y financiero que nos impone el gobierno de los EE.UU., agravado por la permanencia en la arbitraria y unilateral lista de países que supuestamente patrocinan el terrorismo.

Los daños de esta política crecieron un 49% en el último año y alcanzaron más de 7 mil 500 millones de dólares en pérdidas, con impactos directos en la disponibilidad de divisas, las operaciones financieras internacionales y la contratación externa.

A lo anterior se añade el despliegue continuado de acciones subversivas, medidas de guerra no convencional, campañas mediáticas y la continuidad del discurso agresivo contra el Gobierno cubano; orientadas a erosionar la confianza institucional y económica del país.

Es por ello que el Programa de Gobierno se ha desarrollado en condiciones adversas a partir del acceso restringido a divisas, la inestabilidad del Sistema Electroenergético Nacional, presiones inflacionarias generadas por la combinación de factores externos e internos, e insuficiencias para garantizar los recursos que demanda la población, la recuperación de la economía y el mantenimiento de las infraestructuras críticas del país.

A lo anterior se suman los impactos del huracán Melissa en las provincias orientales, avanzándose en la recuperación de los daños ocasionados, encontrándose el sistema eléctrico al 99,5%, la telefonía al 97,5% y se han recuperado más de 13 mil viviendas y 47 mil hectáreas de cultivos varios.

En este propósito, se desplegó un amplio movimiento de solidaridad de nuestro pueblo, unido al aporte de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior, así como de los diferentes actores económicos. Además, queda demostrado que Cuba no está sola, pues desde el primer momento hemos recibido ayuda desde varios países y del Sistema de las Naciones Unidas.

Estos y otros factores han incidido en la implementación del Programa, lo que no ha impedido avanzar en las 90 direcciones de trabajo priorizadas para el segundo semestre, de las cuales hemos cumplido 51, y el resto está en diferentes fases de cumplimiento.

En la implementación del Programa de Estabilización Macroeconómica, se mantiene como tendencia positiva, la reducción del déficit fiscal, estimándose alcanzar el 84,1% de lo planificado. La cuenta corriente proyecta un superávit, superando en más de 7 mil 900 millones de pesos lo previsto en el año.

Todos los territorios mejoran su resultado presupuestario y se prevé que cinco provincias cierren el 2025 con superávit: Artemisa, La Habana, Mayabeque, Matanzas y Villa Clara. Igualmente 63 municipios alcanzan similar resultado, lo que significa tres provincias y siete municipios más que al cierre de 2024.

El presupuesto continúa respaldando subsidios esenciales, especialmente la tarifa eléctrica, medicamentos, la canasta y otros precios mayoristas de productos que impactan en la población. Se encuentran aprobadas las medidas para avanzar en el principio de subsidiar personas y no a productos a personas, y como se conoce se implementarán cuando las condiciones estén creadas, para evitar impactos en la población.

Se afianza la tendencia de una mayor disciplina en la ejecución del Presupuesto del Estado y se consolidan las acciones de control fiscal, lo que ha permitido elevar el nivel de efectividad en la identificación de conductas de elusión y evasión fiscal. Del potencial de contribuyentes obligados a abrir cuentas bancarias fiscales, lo han realizado el 98,2%. Los productores agropecuarios y el sector artístico son los de mayor incidencia en las cuentas pendientes, por lo cual se ejecuta una depuración y se establecen términos para concluir este proceso.

Fueron realizadas en el período más de un millón 800 mil inspecciones, incrementándose el enfrentamiento a los precios especulativos. Sin embargo, no se logra la disminución deseada, debido a la falta de ofertas en moneda nacional y a violaciones que persisten.

El Índice de Precios al Consumidor cerró en noviembre con una variación interanual de 14,95%; aunque se desacelera, continúa siendo alto pues los precios crecieron en esta magnitud con relación a igual período del año anterior. Por su parte, el dinero en circulación alcanza unos 899 mil millones de pesos, con un crecimiento respecto al 2024, de un 17,9%, lo que demuestra exceso de dinero en la economía.

Se mantiene la insatisfacción de no avanzar en la estabilización de la moneda nacional, el fortalecimiento de su capacidad de compra y el incremento de la oferta a precios asequibles.

Se aprobó el nuevo mecanismo de gestión, control y asignación de las divisas. Se publicó en la Gaceta Oficial el Decreto Ley “Sobre las transacciones en divisas en la economía” como norma superior, y tres complementarias del Ministerio de Economía y el Banco Central, con el objetivo de articular a todos los actores económicos, estimular la producción y las exportaciones, así como la comercialización de bienes y servicios a la población.

Ratificamos que la dolarización parcial de la economía es una medida temporal, pero necesaria para dinamizar la actividad económica, propiciar encadenamientos e incrementar los ingresos en divisas. Se avanza en su implementación dentro de los límites aprobados para todos los actores económicos, en el sector exportador, en el pago a productores agropecuarios, ventas mayoristas y minoristas en divisas, así como ventas a la Zona Especial de Desarrollo Mariel, entre otros.

De los 45 esquemas de autofinanciamiento en divisas aprobados, están funcionando 31. Se reaniman gradualmente producciones y se crean condiciones para destrabar y dar mayor autonomía al sector exportador, intencionando su articulación con suministradores de bienes y servicios nacionales.

Como parte de las acciones desarrolladas, con carácter priorizado, se encuentran mitigar los impactos de la persecución financiera del gobierno de los EE.UU., para lo cual se implementan medidas con el fin de proteger los flujos en divisas del país, así como el efecto de los instrumentos de pagos.



De igual manera, tal y como se dio a conocer en la noche de ayer, a partir de este 18 de diciembre se inicia el proceso de transformación cambiaria. En esta primera etapa, existirán tres segmentos cambiarios, de ellos dos con tasas de cambio fijas (1 por 24 y 1 por 120) y se añade un tercero con una tasa de cambio flotante que será publicada diariamente por el Banco Central de Cuba como única autoridad monetaria del país.

Los dos primeros segmentos del mercado se sostendrán de manera tal que no se produzcan devaluaciones bruscas de las tasas de cambio por su incidencia en el deterioro del valor de la moneda nacional y la capacidad de compra, lo que permite proteger a la población en operaciones básicas y sensibles.

El tercer segmento facilitará que los exportadores y otros oferentes vendan las divisas a un precio competitivo, determinado por la oferta y la demanda con el propósito de incentivar la entrada de divisas al mercado cambiario.

Las transformaciones cambiarias se implementan a través de dos resoluciones del Banco Central de Cuba que fueron publicadas esta mañana en la Gaceta Oficial. De igual manera la tasa de cambio para el día de hoy fue dada a conocer.

Con ello se crean las condiciones dirigidas a pasar a una etapa superior en el programa de estabilización macroeconómica del país.

En el objetivo general de “Incrementar y diversificar los ingresos externos del país», se aprobó la política para incentivar las exportaciones de servicios informáticos, donde se autorizan esquemas de autofinanciamiento en divisas a empresas de software seleccionadas, y está en proceso de actualización la política para incrementar las exportaciones del sector del conocimiento.

En la pasada Feria Internacional de La Habana, fueron anunciadas nuevas decisiones para dinamizar la inversión extranjera directa, entre ellas: comercialización mayorista a cualquier actor económico, acceso a la compra de combustibles en divisas, nuevo esquema financiero más flexible, posibilidad de operar cuentas bancarias en el exterior, reducción de plazos de evaluación, simplificación de trámites y documentos, implementación del silencio administrativo, facilidades con la selección y contratación del personal; así como la autorización automática para empresas extranjeras que arrienden instalaciones turísticas.

Están en curso negociaciones para operaciones swap con carácter selectivo y la identificación de activos con el fin de intercambiar la cancelación de obligaciones de la parte cubana por la renuncia a obtener ingresos. Por ello, se ratifica que estos negocios tienen que garantizar la sostenibilidad en las divisas y la soberanía nacional.

De igual forma, están aprobadas cinco directivas de negociación para proyectos inmobiliarios, así como las normas jurídicas para el ordenamiento del comercio electrónico con pagos desde el exterior.

Se realizó una segunda etapa de reordenamiento de las entidades estatales autorizadas a gestionar comercio exterior para las formas de gestión no estatal, quedando 52 empresas, y se adoptaron decisiones para estimular que no se importe lo que se produce en el país. Hasta el mes de noviembre, las formas de gestión no estatal y personas naturales han importado en el orden de los 2 mil 200 millones de USD, superior en un 26.4% a igual período del año anterior.

Pese a estos avances, los ingresos totales en divisas y las exportaciones no alcanzan lo planificado, incidiendo en estos resultados el turismo, que no logra los visitantes previstos. Este sector atraviesa una compleja situación en la que influyen no solo las afectaciones que afronta el país, sino también las campañas enemigas en su contra, por lo que se trabaja en la diversificación del producto y en elevar la calidad.

De modo general, las políticas e incentivos aprobados constituyen una base sólida para mejorar la captación de divisas, dinamizar las exportaciones, atraer inversiones y fortalecer la inserción internacional del país en el próximo período.

En el propósito de “Incrementar la producción nacional, con énfasis en los alimentos”, se recuperan las producciones agrícolas, pero distan de satisfacer las demandas de la población.

Todos los territorios del país cumplen los indicadores de la Agricultura Urbana, Suburbana y Familiar, donde se han incorporado más de 30 mil nuevos patios y parcelas familiares y unos 4 mil organopónicos, micro organopónicos y huertos, alcanzándose los 20 m2 por habitantes.

En materia organizativa, se avanzó en la contratación con las formas productivas para el próximo año. La siembra de la campaña de frío prevé crecer un 12% con relación a la anterior. El proceso de elaboración de los balances de alimentos a nivel municipal fue superior, aunque se mantienen deficiencias.

Se avanza en la creación de los autoconsumos. De un potencial de 6 mil 792 centros de trabajo, se han creado en el 73%, proceso que requiere ser concluido.

La agroindustria azucarera no alcanza su recuperación. La producción de azúcar crudo cerró al 42,5% del plan y se incumplen varios derivados. Se trabaja en la preparación de la próxima zafra. Este es un sector que resulta imprescindible recuperar por su impacto en el desarrollo económico y social del país.

En el período, se ha mantenido un monitoreo semanal a la situación de los impagos a los productores, valores que oscilan en unos mil 192 millones de pesos y aunque han disminuido con relación a meses anteriores, las cifras son elevadas. En ello existen problemas subjetivos que exigen una solución inmediata.

Con el propósito de incentivar la importación de materias primas y bienes intermedios, se aprobó la extensión del plazo de las bonificaciones y exenciones existentes; a su vez se incorporaron unas 100 nuevas partidas arancelarias que se aplican en automático a todos los actores económicos.

Se avanza en la concertación de contratos de producción cooperada del sector estatal con actores económicos no estatales, siendo los sectores de la industria, la agricultura y la industria alimentaria los que más se destacaron.

En sentido general, aun cuando se avanza en la siembra de productos, la organización en la contratación y los encadenamientos con las formas productivas, existen reservas por explotar, lo que ante las complejidades existentes, es imprescindible comprender que los alimentos más seguros con que vamos a contar, son los que seamos capaces de producir.

En correspondencia con el redimensionamiento, desarrollo y gestión de la empresa estatal socialista y los restantes actores económicos, fue aprobada la constitución del Instituto Nacional de Activos Empresariales Estatales, actualmente en proceso la conformación de su estructura y la selección de los cuadros y trabajadores.

En el año se constituyeron 77 mipyme estatales, alcanzado las 330; un total de 816 mipyme privadas hasta llegar a 11 mil 866, y 2 cooperativas no agropecuarias que suman 73. Continúan las acciones para el ordenamiento de sus objetos sociales.

Fue aprobado el ordenamiento del comercio mayorista para los actores económicos no estatales, que introduce, entre otras, la eliminación del requisito de que las operaciones mayoristas solo se puedan realizar a través de entidades estatales.

Continúa lenta la descentralización de la aprobación por los Consejos de Administración Municipal de mipyme privadas y cooperativas no agropecuarias. Se les ha otorgado esa facultad a 65 municipios.



Se aplicó la metodología para el control y apoyo a las mipyme que se declaran con pérdidas. Se comprobaron 869, de las que el 87% mantiene esa situación, cerrándose 65 parcial o totalmente. Entre las causas, se identificaron falta de sistemas contables, incorrecta contabilización u omisión de ingresos y gastos.

Una nueva medida, que tendrá un buen impacto en la reanimación económica, es el Decreto Ley sobre la asociación entre entidades empresariales estatales y privadas, aprobado en el Consejo de Estado, el que incluye la posibilidad de realizar contratos de asociación económica con aportaciones y la creación de empresas mixtas entre los actores privados y estatales.

Estas modalidades de negocios conciben además, contratos económicos, de franquicia, la participación de nacionales radicados tanto en Cuba como en el exterior, con capacidad financiera para encadenarse, la adquisición por una entidad empresarial estatal de participaciones en una sociedad de responsabilidad limitada privada ya existente, entre otras.

En la actividad de comercio minorista avanza la descentralización de facultades, persistiendo irregularidades asociadas al funcionamiento de las Unidades Empresariales de Base. Se aprobaron las propuestas para el saneamiento financiero de las empresas de comercio.

Los servicios de transportación de cargas y pasajeros continúan afectados. La contribución del Fondo de Desarrollo en Divisas del Transporte ha sido importante en este período. Se han recibido unos 60 millones de dólares que han permitido comenzar a financiar proyectos para el desarrollo y la sostenibilidad del transporte, incluyendo la adquisición y recuperación de vehículos.

En resumen, los institutos creados permitirán avanzar en el perfeccionamiento del desarrollo y gestión del entramado empresarial del país, así como en su inserción efectiva en la economía, en lo que impactará positivamente la política aprobada para los negocios mixtos entre el sector estatal y el privado.

Con el objetivo de avanzar en el perfeccionamiento de la gestión estratégica para el desarrollo territorial, concluyó la certificación y fueron aprobadas todas las estrategias de desarrollo, provinciales y municipales, y se elaboraron las bases y proyecciones para la propuesta de redimensionamiento de las estructuras y plantillas de los órganos locales del Poder Popular.

Concluyó el proceso de actualización y fue presentada la última versión de la propuesta de política que modifica el Decreto para la gestión estratégica del desarrollo territorial, las que se tramitan para su aprobación.

El Consejo de Ministros aprobó la Política y el Decreto para la descentralización territorial de competencias, lo que facilitará avanzar en este propósito.

En el perfeccionamiento de los servicios comunales los organismos rectores metodológicos no han accionado en todos los casos con el rigor necesario y cinco provincias no han concluido el paso de esta actividad al sistema empresarial. Ante el poco avance de esta actividad, se decidió hacer una nueva actualización de la política aprobada en correspondencia con las complejidades actuales.

En la consolidación de la administración de los presupuestos locales y con el objetivo de mejorar la ejecución de la contribución territorial, se decidió que los municipios retengan el 50% de lo que ingresan, que representa disponer de unos 5 mil 500 millones de pesos más, para su desarrollo.

En resumen, se avanza en la certificación y aprobación de las Estrategias de Desarrollo, así como en los marcos normativos para perfeccionar la gestión estratégica de los territorios, aunque se requiere pasar a otra etapa de mayor autonomía en el funcionamiento de los municipios.

Ante el agravamiento de la situación en la región, las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior puntualizaron sus respectivos planes e intensificaron la preparación del personal, el armamento y la técnica, en cumplimiento de la sagrada misión de garantizar la defensa y la seguridad nacional, sustentada en su concepción estratégica de la Guerra de Todo el Pueblo.

Dada la necesidad de dirigir los esfuerzos del país a la recuperación, tras los daños ocasionados por el huracán Melissa, se decidió posponer la realización del Ejercicio Baraguá. No obstante, la activación del Consejo de Defensa Nacional y los Consejos de Defensa de provincias, municipios y zonas, permitió cohesionar el funcionamiento de estos órganos con la participación directa del pueblo, y elevar su preparación para actuar en diferentes situaciones.

Se cumplió con el Ejercicio Meteoro 2025 mostrando la necesidad de readecuar los planes previstos para atemperarlos a las magnitudes de los actuales eventos climatológicos y se desarrolló la IV Jornada Nacional de Ciberseguridad, la que tuvo como centro de atención el empleo seguro de las tecnologías y servicios que garanticen el proceso de transformación digital.

Se trabaja en el redimensionamiento de las unidades presupuestadas, de las que 58 han transitado en el año a empresas o al régimen de autofinanciamiento o de tratamiento especial.

Para la simplificación y agilización de trámites, incrementan los usuarios registrados y certificados en la plataforma Soberanía, los que han accedido a los 15 servicios disponibles, a los que se sumarán otros 11 que se desarrollan. Se realizó un análisis para incluir las personas en situación de vulnerabilidad económica, que nos permitirá mejorar su identificación y atención.

En el perfeccionamiento de la actividad de cuadros se desarrolló el segundo curso nacional para intendentes, que se replica en todo el país. Se realizaron 45 movimientos de intendentes y quedan por cubrir 5 plazas. La plantilla de cuadros alcanza el 90% de completamiento.

Funcionan los cuatro grupos de trabajos, que en cumplimiento de un acuerdo del Décimo Pleno del Comité Central del Partido, tienen el encargo de presentar propuestas para reducir plantillas de cuadros, lo que incluye el redimensionamiento de las estructuras a los diferentes niveles.

Han sido atendidos más de un millón 800 mil planteamientos formulados por los electores a los diputados, de los que se ha respondido el 92%, así como 273 mil 300 casos de la población; de ellos, el 54% concluye con razón o con razón en parte.

En resumen, continúa siendo una prioridad la defensa de la Patria Socialista, la protección de la población, la economía y en general la Seguridad Nacional. En esta labor ha sido crucial el papel de los combatientes de los ministerios de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y del Interior, en estrecho vínculo con las estructuras del Partido, el Gobierno y las organizaciones sociales y de masas.

Se decidió actualizar el trabajo realizado sobre el redimensionamiento de la estructura del Gobierno central, a fin de disminuir la cantidad de organismos de la Administración Central del Estado que la integran.

Para la atención integral a la política social se constituyeron todas las comisiones a nivel nacional, provincial y municipal, así como los grupos en la demarcación del Consejo Popular.



Durante el año han funcionado los Grupos de Trabajo que conducen los programas para el Adelanto de las Mujeres y de la estrategia integral para la prevención de la violencia de género, el de la atención a la niñez, adolescencias y juventudes; contra el racismo y la discriminación racial; y el de la revalorización de la ruralidad.

Continúa la implementación del Programa para fortalecer el Sistema Nacional de Salud. Pese a las acciones realizadas, se deteriora la mortalidad infantil, con una tasa de 9.8 por cada mil nacidos vivos, cuando en igual período del año anterior se alcanzó una tasa de 7.0.

La compleja situación epidemiológica actual ha requerido un esfuerzo superior. Las medidas adoptadas han permitido disminuir las incidencias y se ejecutan acciones por nuestros científicos y expertos que contribuirán a la contención de estas arbovirosis.

Se encuentran en funcionamiento los esquemas cerrados en divisas del Ministerio de Salud Pública y BioCubaFarma, pudiéndose disponer de 200 millones de dólares, lo que ha permitido dar pasos discretos en la recuperación de la calidad de los servicios, pero aún son insuficientes los ingresos para lograr mayores resultados y cubrir las afectaciones en el Cuadro Básico de Medicamentos.

Continúa implementándose el Programa para elevar la calidad del proceso educativo. Entre otros aspectos, se realizó un análisis integral, de conjunto con los territorios, para desarrollar el reordenamiento de la red escolar.

Se cumple con la programación cultural y se ha fortalecido el vínculo con las personalidades del sector y continúan, además, las acciones de preparación para el próximo ciclo olímpico y se ha mantenido el seguimiento al sistema de atención a atletas y glorias deportivas.

En cuanto al servicio de abasto de agua a la población, como promedio diario, dos millones de habitantes presentan algún tipo de afectación. Entre las principales acciones de recuperación se destacan: el cambio de matriz energética en los equipos de bombeo y la rehabilitación de plantas potabilizadoras. Se estima cerrar el año con el 67,2% de la población con servicio de agua gestionada de manera segura.

El Programa de la Vivienda no se cumple, afectado en lo fundamental por la baja producción local de materiales de la construcción y el déficit de cemento y acero. Debe imprimirse un mayor ritmo a la construcción de viviendas a partir de contenedores marítimos, alternativa viable para dar respuesta a este complejo problema social.

Continúa la implementación de la Política para la Atención a la Dinámica Demográfica. Se realizó la proyección de la población cubana para el período 2025-2050, manteniéndose la tendencia de una baja fecundidad y a que fallezcan más personas que las que nacen. Se prevé cerrar el año con 9 millones 600 mil habitantes y disminuirá a 7 millones 700 mil en 2050, el envejecimiento de la población pasará del 25.7% al 36.4% y la población en edad laboral se reducirá de 5 millones 900 mil a 4 millones 100 mil.

Esta tendencia nos alerta que hay que tener en cuenta este asunto como una herramienta imprescindible para la planificación y toma de decisiones y estar incorporados en el Plan y en las Estrategias de Desarrollo.

Resulta contradictorio que continúan desvinculadas 226 mil 871 personas, estando en condiciones de estudiar y trabajar, para lo que se deben implementar acciones concretas a nivel de la comunidad. Por su parte, suman más de 800 mil personas vinculadas al empleo informal, un 20% de la ocupación total, distorsión que requiere ser corregida.

Continúa la implementación de las medidas salariales en los sectores de salud y educación. Además, como reconocimiento al trabajo, se implementó la política para la redistribución de inejecuciones del fondo de salarios de las unidades presupuestadas.

También en el período se ejecutaron las medidas aprobadas que permitieron incrementar las pensiones hasta 4 mil pesos, beneficiándose al 88% de los pensionados.

Continuará el desarrollo y perfeccionamiento de los programas sociales, ratificándose entre los principales retos, el incremento de la calidad en los servicios que se prestan.

Con relación a las Directivas Generales dirigidas a la prevención y reducción del delito, la corrupción, las ilegalidades e indisciplinas sociales, se incrementan las acciones, especialmente en los niveles inferiores de dirección.

El registro delictivo, aunque mantuvo cifras elevadas, continúa con tendencia a la disminución con reflejo en la mayoría de las modalidades.

En el combate a los ilícitos de drogas se implementan decisiones y acciones dirigidas a cumplimentar la estrategia de equilibrio armónico entre la prevención y el enfrentamiento. Se ratifica la política de tolerancia cero ante la producción, el consumo, la tenencia y el tráfico de drogas. En 46 hechos de recalo enfrentados, se evitó la penetración de más de una tonelada de droga que resultó incautada.



Se logra contener el crecimiento de los delitos contra el ganado, comportamiento que abarca a la generalidad de los territorios, aunque sigue siendo también alto.

Se enfrentan con rigor los delitos que atentan contra el orden económico y las manifestaciones de corrupción administrativa, los cuales persisten, con afectaciones que impactan principalmente los recursos financieros y materiales del Estado. Se chequea sistemáticamente con todo el rigor los hechos de corrupción y se adoptan las medidas más enérgicas tanto administrativas como penales con los responsables, sean quiénes sean.

Por su parte, no se contienen, a pesar del enfrentamiento, las acciones que dañan los recursos naturales y la flora y fauna silvestre, en especial de la minería ilegal.

En cuanto al enfrentamiento a las violaciones del ordenamiento territorial y urbanístico, se han erradicado más de 19 mil ilegalidades, el 97% de las previstas en el año.

En los últimos dos años, se ha fortalecido la integración del accionar del MININT, órganos del Estado, así como de los sistemas empresariales y los territorios, lo que se ha podido evidenciar en los cuatro Ejercicios Nacionales desarrollados.

La expresión más efectiva en la batalla contra el delito, la corrupción e ilegalidades radica en que cada cual exija y controle lo establecido en su radio de acción, pues no es un combate solo de los órganos especializados, es una tarea de todos.

En medio de las complejidades actuales, constituye una exigencia cerrar filas ante cualquier manifestación de delito, profundizar en las causas y condiciones que dan lugar a hechos extraordinarios y fortalecer el control interno, con la conducción de los cuadros y la participación de los trabajadores.

Con relación al Programa para recuperar el Sistema Electroenergético Nacional, se han destinado, en medio de complejas condiciones financieras, mil 150 millones 900 mil dólares, lo que ha permitido recuperar 422 MW de la generación distribuida, superando los 1000 MW y 228 MW de la generación térmica.

Igualmente se han sincronizado 778 MW por la instalación de 41 parques solares fotovoltaicos los que logran producir más del 30% de la generación total del país en un momento del día. Al terminar el año se prevén alcanzar unos mil MW, incrementándose con ello la participación de las fuentes renovables de energía en un 7% con relación al 2024, lo que nos permitirá alcanzar el 10%.

No obstante al trabajo realizado, la situación del Sistema Electroenergético Nacional continúa siendo muy compleja, con un déficit, como promedio diario, entre los mil 500 y mil 700 MW. En los últimos días, se han superado los 2 mil MW, con afectaciones al servicio las 24 horas, lo que acentúa el malestar en la población y los perjuicios a la economía. En ello ha incidido, fundamentalmente, la inestabilidad de nuestras termoeléctricas y la falta de combustibles para la generación distribuida, con cerca de mil MW indisponibles por este concepto.

Por ser este un asunto con un impacto negativo en lo económico y social se ha previsto que el Ministro de Energía y Minas haga una actualización de la situación actual y perspectiva a nuestros diputados y pueblo en general.

En cuanto a los pilares de la gestión del Gobierno, en la ciencia y la innovación se llevaron a cabo, entre otras acciones, la revisión y actualización de la cartera de proyectos; se estructuraron 11 proyectos estratégicos que cierran ciclo; se han recertificado 4 Empresas de Alta Tecnología y aprobadas 5 nuevas.

En una primera evaluación del impacto del conocimiento en el desarrollo económico del país, se determinó que el aporte en las ventas netas totales representa el 35% y en las exportaciones de bienes y servicios el 55%.

En la transformación digital, fue aprobada la creación del Consorcio de la Inteligencia Artificial y desplegada la solución de Historia Clínica Digital en 5 centros hospitalarios.

A partir de las medidas implementadas por ETECSA desde el 30 de mayo del presente año, se han ingresado 146 millones 600 mil dólares, lo que ha permitido avanzar en la recuperación gradual de sus infraestructuras.

El proceso de implementación de la Ley de Comunicación Social revela que el 62% de las entidades se encuentra en un nivel medio de cumplimiento, lo que indica que aún existen aspectos a superar. El 51% de las organizaciones solicitaron al Consejo de la Marca País la autorización de uso.

Diputadas y diputados:

El estudio y análisis del Programa de Gobierno constituye un proceso político de gran importancia y las propuestas que de él se deriven se tendrán en cuenta para la elaboración del Programa de Gobierno del año 2026 y con ello identificar todas las reservas que debemos incorporar al Plan.

Se han efectuado 16 mil 484 reuniones con 138 mil 615 intervenciones, en las que se formularon 32 mil 100 propuestas. Llama la atención que en 4 mil 547 reuniones no se han realizado propuestas, aspecto que debe analizarse.

Por objetivos, los de mayor cantidad de propuestas son el número 1 con 8 mil 88 (el 25,2%), el 7 con 6 mil 371, el 3 con 5 mil 402, el 4 con 2 mil 451 y el 8 con 2 mil 366. Hasta el momento, el objetivo con menor cantidad de propuestas realizadas es el número 10. Destacan 649 propuestas relacionadas a incorporar nuevos objetivos generales.

Las principales propuestas realizadas, se relacionan en primer lugar con el incremento de la producción nacional de alimentos, seguido de la reducción de la inflación, el control de los precios, subsidios a personas y no a productos, consolidación de la bancarización, elevar la calidad del proceso docente – educativo, fortalecer el Sistema Nacional de Salud, el proceso de contratación con las formas productivas, el perfeccionamiento de la empresa estatal socialista e impulsar la transición energética.

Compañeras y compañeros:

La perspectiva de la economía cubana para el presente año es al decrecimiento, dado a limitaciones objetivas, en especial la insuficiencia de ingresos en divisas, la inestabilidad del Sistema Eléctrico Nacional y el desabastecimiento de combustibles, así como a insuficiencias propias.

Incrementar la disponibilidad de divisas es nuestro principal desafío. La búsqueda de alternativas y soluciones viables, con nuevas fórmulas para la relación entre los diferentes actores económicos, así como la flexibilidad para la inversión extranjera, son políticas aprobadas que deben comenzar a dar resultados en el 2026.

A partir de la publicación del Programa de Gobierno, varios especialistas han expuesto recetas y fórmulas y si bien muchas son válidas, otras se limitan al “qué” y no al “cómo”, alejándose de nuestra realidad objetiva, sin tener en consideración el recrudecido bloqueo y sus impactos en la economía. Hay medidas que estamos conscientes que se deben implementar, muchas de ellas aprobadas desde el año 2024, pero no podemos hacerlo por el impacto negativo que tendría en la población y la incidencia en la capacidad de compra de los salarios y pensiones.

El proceso de discusión y análisis del Programa exige del esfuerzo mancomunado de todos, constituye un espacio para mirarnos por dentro y definir qué más se puede hacer para su implementación. De las propuestas que de él emanen, se garantizará el perfeccionamiento y apoyo al Programa de Gobierno, en la búsqueda colectiva de soluciones, identificando las principales alternativas para su implementación, tal y como hicimos en los años 90 con los parlamentos obreros.

El Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, en el discurso pronunciado en Palacio de Convenciones el 16 de diciembre de 1991, expresó y cito:

“Lo que tengamos en el futuro tenemos que crearlo nosotros, tenemos que conquistarlo con nuestros brazos, con nuestro sudor y con nuestra inteligencia. Podemos llegar a hacer mucho y podemos llegar muy lejos, porque tenemos lo que no tienen otros: la cantidad de talento acumulado de nuestra sociedad, la cantidad de inteligencias desarrolladas”, fin de la cita.

General de Ejército Raúl Castro Ruz:

En el centenario del natalicio de Fidel, ratificamos que hoy, mañana y siempre, defenderemos la obra de la Revolución y la construcción del socialismo y que no hay espacio para la derrota.

La unidad, el ejemplo personal y el optimismo que usted, el Comandante en Jefe y la Generación Histórica, nos han inculcado, son y serán nuestra principal fortaleza para alcanzar la victoria.