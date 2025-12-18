Alertan sobre peligros de la violencia virtual

Las múltiples formas de hostigamiento virtual sufridas por mujeres, adolescentes y menores a nivel mundial siguen preocupando hoy por las graves consecuencias que pueden causar.

El troleo, el doxing, deepfakes, el grooming y el ciberacoso son las cinco formas comunes de violencia digital, según un artículo de BBC.

Estos flagelos hacen daño comprobado, pues van desde publicar mensajes intencionalmente provocativos u ofensivos en línea para molestar a alguien hasta divulgación de información privada, y videos, imágenes o clips de audio creados con inteligencia artificial para que parezcan reales.

Mediante el grooming los agresores pueden usar plataformas en internet para establecer una relación de confianza con el menor y abusar de él, lo cual puede ocurrir en línea o el agresor puede concertar una cita con el niño o niña en persona con la intención de abusar de ellos.

De acuerdo con la Unesco, con los rápidos avances del mundo digital y de la inteligencia artificial, los estudiantes están cada vez más expuestos a los riesgos de la violencia en línea y la violencia facilitada por la tecnología.

Aproximadamente el 58 por ciento de las niñas y las jóvenes se enfrentan al acoso en línea, mientras que los estudiantes pertenecientes a minorías y comunidades migrantes sufren de manera desproporcionada el odio y la exclusión en Internet.

La Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), el organismo especializado de las Naciones Unidas para las tecnologías digitales, precisa que alrededor de seis mil millones de personas utilizan internet en todo el mundo, y 280 millones más hombres que mujeres estuvieron conectados este año, citó BBC.

Las mujeres, las niñas y las personas no conformes con su género tienen más probabilidades de ser víctimas de violencia y sufrir consecuencias más graves y duraderas debido a su género, según informes de la ONU.