De La Habana a Hollywood, un libro que reescribe la memoria de la esclavitud en el cine

Cuando el séptimo arte, la historia de la esclavitud y la investigación se unen

En el marco del recién finalizado Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano se realizó en la capital cubana la presentación de la edición en español del libro De La Habana a Hollywood: la resistencia esclava en el imaginario cinematográfico, del investigador británico Philip Kaisary.

La presentación, que tuvo lugar en el hotel Habana Libre, reunió a diversas figuras de la cultura nacional. En el panel estuvieron presentes la documentalista Gloria Rolando, la directora de ediciones ICAIC Mercy Ruiz, el autor del libro Philip Kaisary y la traductora-editora de la obra Aida Bahr. El conversatorio también contó con la presencia del crítico Luciano Castillo y la poeta Nancy Morejón, entre otros intelectuales.

La cubierta del libro estuvo a cargo del diseñador gráfico cubano Pepe Menéndez. La imagen de la portada es de Alfredo Rostgaard y fue el cartel del documental Cimarrón (Sergio Giral, 1967). El texto de contracubierta fue redactado por Gloria Rolando, quien definió la obra como una invitación a reflexionar sobre el racismo y la forma en que el cine puede crear ideas y perpetuar falsedades sobre la esclavitud.

La edición en inglés fue publicada en 2024 por la editora SUNY Press, de la Universidad Estatal de Nueva York. El autor declaró, tanto en el libro como durante su presentación oral, que, desde el comienzo de su investigación, siempre tuvo claro que era importante publicar el libro en español para el público cubano y latinoamericano. Esta tarea quedó en manos de Ediciones ICAIC, que logró la publicación con el apoyo financiero de la Universidad de Carleton y la traducción de Aida Bahr.

Kaisary, profesor de Derecho, Inglés y de Estudios Literarios Comparativos en la Universidad de Carleton (Ottawa, Canadá), ha dedicado buena parte de su carrera al estudio de la esclavitud y su representación en la literatura y el cine. Durante la presentación, recordó como inició esta investigación en 2015, etapa en que era investigador invitado del Programa Fullbright en la Universidad Vanderbilt, en Nashville. Allí advirtió cómo Hollywood había oscurecido la revolución haitiana y construido una narrativa gráfica, que despojaba a los esclavos de su agencia histórica.

El libro por su parte propone un análisis comparativo entre las narrativas de Hollywood y las del cine cubano. El cine de Hollywood comenzó en el siglo XIX, y desde ese momento la esclavitud ha sido un tema constante en sus proyectos. Sin embargo, la resistencia negra frente a la esclavitud ha sido sistemáticamente invisibilizada en la gran industria estadounidense. El escrito del autor viene a llenar ese vacío, mediante un estudio sobre cómo el cine norteamericano aborda estas temáticas desestimando la representación del negro como un agente propio, capaz de tener visiones radicales sobre el tema, matices que sí son visibles en el cine de la isla caribeña.

“En el cine cubano la esclavitud no es romantizada, sin embargo, se aprecian mensajes de esperanza y un compromiso con una lucha que es continua. La forma de narrar muestra que la transformación social es posible aún en circunstancias difíciles, y esta es una idea especialmente importante para los tiempos actuales que vive el mundo”, declaró el autor.

El libro analiza metrajes emblemáticos como, La última cena de Tomás Gutiérrez Alea, Burn de Gillo Pontecorvo, El otro Francisco de Sergio Giral y 12 años de esclavitud de Steve McQueen. Kaisary sostiene que, “con muy raras excepciones la representación de la agencia negra en Hollywood ha sido siempre tabú, y lo sigue siendo en buena medida”.

Durante la presentación el autor declaró que uno de sus objetivos era recuperar la historia del cine cubano para evitar que caiga en el olvido y conectar esta tradición con las narrativas globales. La versión en español tendrá una segunda presentación en la próxima Feria Internacional del Libro de La Habana, en febrero del próximo año.