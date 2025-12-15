lunes, diciembre 15, 2025
Lo último:
Cultura

Esculturas bien pensadas

Tomado de CubaSí

Puede haber tensiones entre las implicaciones simbólicas y políticas de una escultura, un conjunto escultórico… y su concreción estética. De buenas intenciones, y de necesidades mal atendidas sabemos mucho. El papel del Consejo para el Desarrollo de la Escultura Monumentaria y Ambiental (CODEMA) en Cuba debería concebirse como una suerte de filtro —técnico, estético y contextual— que equilibre la carga simbólica de un monumento con su inserción responsable en el paisaje urbano, su calidad artística y su pertinencia cultural.

CODEMA nació en 1982 —y con su consolidación jurídica en 1985 como Consejo Asesor Nacional— precisamente con ese propósito: no solo fomentar la creación monumental y ambiental, sino estructurar un sistema de evaluación rigurosa, interdisciplinaria, capaz de evitar –o al menos moderar– los excesos del voluntarismo o las decisiones de último minuto, favorecidas por efemérides.

La normativa vigente en Cuba define con claridad qué debe ser una escultura monumental y una escultura ambiental: la primera destinada a conmemorar hechos, figuras o acontecimientos de “trascendencia histórica, política, cultural o social”; la segunda un propósito más estético, social o recreativo, con la intención de “enriquecer culturalmente un entorno determinado” —siempre integradas al contexto arquitectónico, urbanístico o paisajístico.

Este marco legal —y la intervención de CODEMA a partir de él— apunta a garantizar que cada obra monumentaria no sea mero adorno o mera propaganda, sino un acto consciente de memoria cultural, territorialidad e identidad colectiva.

Y sin embargo, los desafíos que enfrentan hoy estos procesos son evidentes. Con el paso del tiempo, muchos de los mecanismos que potenciaron a la escultura monumental y ambiental en los años 80 y 90 —concursos públicos, equipos interdisciplinarios, planificación urbana consciente— se han visto debilitados.

La precariedad de recursos, cambios en las prioridades urbanísticas, y una menor centralidad del arte público en algunos desarrollos recientes han llevado a que, en algunos espacios exteriores, prevalezcan “pretensiones monumentarias” mal calculadas: emplazamientos desacertados, materiales inadecuados o incoherencias entre el significado simbólico y el entorno urbano.

Por todo ello, la responsabilidad de CODEMA sigue siendo tan urgente como esencial. No basta con aprobar proyectos: hay que garantizar que cada escultura —monumentaria o ambiental— dialogue con su espacio, respete su entorno social y urbano, y contribuya al patrimonio colectivo sin convertirse en una decoración instrumental.

En tiempos en que el patrimonio cultural enfrenta el riesgo de la improvisación o de la desidia, CODEMA representa una barrera —perfectible, sin dudas, pero necesaria— contra la banalización del monumento y el deterioro de la memoria estética nacional.

También te puede gustar

Músicos de Cuba celebran Día Internacional del Jazz

Tomado de Prensa Latina

Premiadas dos niñas caibarienenses en evento Palabras Andantes (+Audio)

Maria Elena Villegas

Continúa con talleres de verano la galería de arte Carlos Enríquez de Remedios

Maydiel Valle Lazo

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *