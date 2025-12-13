sábado, diciembre 13, 2025
Lo último:
Caibarién

Lourdita, la consagración

Freddy Espinosa

Lourdita, la consagración. 26 años en el sector de la Educación de Caibarién siempre con la máxima que educar es una máxima que la persigue. Lourdes Miyar Sanchez no lo niega. La enseñanza especial para ella es una razón para reconocer que TODOS somos capaces de hacer lo que nos propongamos en la vida. Ha sido capaz de lograr la empatía necesaria para que el arte complemente la educación. Respetada y querida en Caibarién, confirma a Lourdes Miyar como alguien que engrandece la historia de la Educación en la Villa Blanca.

Fotos cortesía de Mary Rodríguez .

Colaboración de Juan Castillo.

Texto e imagen: tomados del muro de Facebook del autor.

Freddy Espinosa

Freddy Espinosa

Periodista, director y guionista de programas de radio en emisora Radio Caibarién

También te puede gustar

Atención priorizada a las mipymes del municipio

Freddy Espinosa

Listas las condiciones en el municipio para la elección este 4 de mayo del gobernador y vicegobernador de la provincia (+Audio)

Freddy Espinosa

Joven Club de Caibarién fortalecen sus vínculos intersectoriales (+Audio y post)

Alejandra Rojas

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *