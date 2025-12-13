Lourdita, la consagración. 26 años en el sector de la Educación de Caibarién siempre con la máxima que educar es una máxima que la persigue. Lourdes Miyar Sanchez no lo niega. La enseñanza especial para ella es una razón para reconocer que TODOS somos capaces de hacer lo que nos propongamos en la vida. Ha sido capaz de lograr la empatía necesaria para que el arte complemente la educación. Respetada y querida en Caibarién, confirma a Lourdes Miyar como alguien que engrandece la historia de la Educación en la Villa Blanca.

Fotos cortesía de Mary Rodríguez .

Colaboración de Juan Castillo.

Texto e imagen: tomados del muro de Facebook del autor.