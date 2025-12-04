Cuba expande pasión por la actividad deportiva en mar y playa

El 2026 marcará un punto decisivo del estratégico proyecto

La Habana.- EL DEPORTE en Cuba celebrará en 2026 festivales de Mar y Playa con participación internacional, tanto en verano como en invierno, reafirmando la prioridad que el Inder concede a esta especialidad dentro de su plan de desarrollo.

«Es parte de nuestra estrategia junto a entidades como el Ministerio del Turismo, el de Ciencia y Tecnología y Medio Ambiente (Citma), y las universidades del deporte y de La Habana», declaró Paulo Hernández, titular del Proyecto de Deportes de Mar y Playa.

Hernández presentó los resultados alcanzados en 2025 y las proyecciones para 2026 durante un taller científico celebrado en el Centro de Investigaciones del Deporte Cubano (CIDC).

«Los festivales están incluidos en el programa competitivo anual del Inder para el próximo año», confirmó ante los presentes, entre ellos el director general de Alto Rendimiento José Antonio Miranda, la Dra. C. Mélix Ilisástigui, directora de Ciencia, Tecnología, Innovación y Medio Ambiente, y Óscar Nuevo, el jefe del Departamento Técnico Metodológico.

La Dra. C. Mayda Lozada, responsable ante el Citma de diversos proyectos relacionados con el deporte, propuso incorporar los avances de los últimos meses y, de ese modo, preparar la entrada del Proyecto en su segunda fase prevista para 2026.

La propuesta constituye una prioridad nacional por su potencial para generar divisas mediante el turismo deportivo y fomentar iniciativas locales, especialmente en zonas costeras.

Aunque ya se han dado importantes pasos, en la reunión se insistió en la necesidad de consolidar la alianza con el Ministerio del Turismo, fortalecer el programa de gestión ambiental, capacitar a más personal y extender las acciones a los territorios.

Como cierre del encuentro fueron entregados reconocimientos a los más destacados de 2025: Actividades subacuáticas en gestión ambiental, lucha de playa, en evento deportivo, balonmano de playa y en participación científica.

La Habana fue la provincia más sobresaliente, mientras que la Dirección de Deportes de Matanzas y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social también recibieron distinciones.