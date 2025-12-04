Abre convocatoria para el Premio Literario Casa de las Américas 

Podrán concursar obras inéditas de teatro, literatura testimonial y ensayo de tema histórico-social. Hasta el 31 de enero de 2026 estarán abiertas las inscripciones

La Casa de las Américas convoca a escritores cubanos e internacionales a la edición 66 de su Premio Literario, en el que podrán concursar obras inéditas de teatro, literatura testimonial y ensayo de tema histórico-social. Hasta el 31 de enero de 2026 estarán abiertas las inscripciones de textos inéditos en español que no excedan las 500 páginas escritas en Times New Roman 12, a espacio y medio.

En las categorías de teatro y literatura testimonial solo podrán participar autores latinoamericanos –naturales o naturalizados–; mientras que, al premio de ensayo sobre un tema histórico podrán aspirar personas de cualquier procedencia, solo si el texto presentado versa sobre América Latina o el Caribe.

Ningún autor podrá enviar más de un libro por género, ni participar con una obra en proceso de impresión –aunque esté inédita–, que haya obtenido algún premio nacional o internacional, u opte por él mientras no se haya anunciado el fallo del jurado Premio; asimismo, estarán vetados de participar aquellos escritores que hayan obtenido el Premio en los cinco últimos años.

Casa de las Américas informó que se entregará un lauro único e indivisible por cada género: tres mil dólares o su equivalente en la moneda nacional que corresponda, y la publicación de la obra por la institución; y se otorgarán menciones si el jurado las estima necesarias, sin que ello implique retribución ni compromiso editorial.

Los interesados en participar deberán descargar y llenar el formulario de inscripción que se encuentra en las plataformas de Casa de Las Américas y enviarlo junto a un PDF con la obra concursante –firmada bajo un seudónimo– al correo electrónico: premiocasa@casa.cult.cu y premiocasa2026@gmail.com

Este concurso literario anual que arriba a su edición 66 con la próxima entrega, el 24 de abril de 2026, ha reunido en su devenir a escritores hispanoamericanos con el fin de estimular y difundir las letras del continente.