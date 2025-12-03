Convocan en Cuba a Premio Cubadisco 2026

El Instituto Cubano de la Música presentó hoy la convocatoria del Premio Cubadisco 2026, durante el cual se desarrollará el encuentro académico de ese importante evento cultural.

De acuerdo con la musicóloga y miembro del Comité Organizador Cary Diez, el plazo de admisión de las obras cerrará el 15 de enero próximo, en tanto podrán concursar todas las producciones discográficas y audiovisuales creados en el territorio nacional.

También aquellas coproducciones entre creadores cubanos y extranjeros vinculadas con los preceptos de Cubadisco y respaldadas por instituciones cubanas.

Se evaluará solo la realización de dichas producciones, editadas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025, y el Comité Organizador se reserva el derecho de admisión de las obras con un elevado valor musical realizadas en períodos anteriores y que no hayan sido presentadas de manera total o parcial en el certamen.

Las propuestas deben ser entregadas en formato digital en la sede del ICM, los lunes, martes y jueves, y la inscripción significa la aceptación de las bases.

El proceso de nominación al premio concluirá en el mes de marzo y los resultados se darán a conocer en abril.

Por su parte, la musicóloga y directora del Centro de Investigación y Desarrollo de la Música Cubana (Cidmuc), Leannelis «Lea» Cárdenas, anunció que el Simposio Internacional Cubadisco 2026 sesionará del 19 al 21 de mayo de 2026 y estará dedicado al son.

El encuentro académico, que tendrá un modalidad híbrida, homenajeará además los 80 años del natalicio de José Reyes Fortún, uno de los grandes investigadores musicales cubanos, los 55 del Museo Nacional de la Música, y los 40 de la revista Clave.

Será esta una oportunidad para dialogar e intercambiar experiencias a través de paneles, ponencias, clases magistrales y talleres.

Las propuestas serán recibidas hasta el 30 de enero de 2026 y los resultados se darán a conocer el 28 de febrero.

Entre las líneas temáticas del Simposio se definió El son como expresión patrimonial y elemento distintivo en la identidad cubana, y La presencia del son en la industria musical. Estrategias de divulgación, comunicación y marketing.

Además, Concursos internacionales de la música como espacios de validación de las competencias creativas, Posicionamiento de los músicos cubanos en escenarios internacionales y espacios académicos, y Nuevas narrativas, innovación y experimentación de la música cubana en el contexto actual.

A partir de esta edición, se entregará todo el catálogo presentado al Cidmuc y al Museo Nacional de la Música, adelantó Cary Diez, quien aseguró que Cubadisco es una expresión muy especial de la manera en que amamos y respetamos la música.

Mientras, para la presidenta del ICM, Indira Fajardo, el Premio Cubadisco es una responsabilidad compartida por todos.