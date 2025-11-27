Impulsa ZED Mariel proyectos industriales

La Zona Especial de Desarrollo Mariel (ZED Mariel) presentó una cartera de 35 proyectos en sectores estratégicos, informó su directora general, Ana Teresa Igarza Martínez, durante el VIII Foro de Inversiones de la Feria Internacional de La Habana.

Los proyectos abarcan la industria alimentaria, biotecnología, química, logística, construcción e inmobiliario, según precisó la directiva en declaraciones al periódico Granma.

Igarza Martínez destacó que la entidad dispone de un sistema de Ventanilla Única para acompañar a los inversionistas en todo el ciclo de vida de sus empresas.

Señaló que la producción y comercialización dentro de la ZED Mariel es totalmente cubana, como parte de la estrategia nacional de sustitución de importaciones.

En ese contexto, se anunció la próxima puesta en marcha de una planta de envases de vidrio destinada a la industria alimentaria.

La funcionaria subrayó la resiliencia de la infraestructura de la Zona, que tras el paso del huracán Rafael a finales de 2024 restableció sus producciones en un mes.

En cuanto a incentivos se aplicaron medidas financieras, fiscales, laborales y comerciales para fortalecer el desempeño de las empresas radicadas en el enclave.

La ZED Mariel cuenta con una plataforma logística integrada que permite importar componentes, realizar procesos de ensamblaje y redistribuir productos hacia la región, en correspondencia con los acuerdos comerciales de Cuba.