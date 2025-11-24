Musk: «El dinero dejará de ser relevante»

Los avances en inteligencia artificial (IA) y en robótica podrían hacer que trabajar acabe siendo una opción, y no una necesidad, en un plazo de entre cinco y diez años, estimó esta semana el empresario tecnológico y multimillonario Elon Musk.

Durante una discusión en el marco del Foro de Inversiones de Arabia Saudita, el magnate tecnológico abordó el tema de cómo será el trabajo y el dinero a largo plazo, tomando por punto de partida un periodo de entre cinco y diez años. «Mi predicción es que el trabajo será opcional. Es decir, será como practicar deporte o jugar videojuegos o algo por el estilo», manifestó, agregando que esto se parecería a la opción de comprar verduras en el supermercado o cultivarlas en jardín.

«Es mucho más difícil cultivar verduras en tu jardín, pero algunas personas lo siguen haciendo porque les gusta hacerlo. Así será el trabajo: opcional», vaticinó, Musk, subrayando que, no obstante, hasta ese momento, aún «hay mucho trabajo por hacer para llegar a ese punto».

Por otra parte, el magnate auguró que el dinero no existirá en el futuro debido al desarrollo de la IA. «Mi hipótesis es que, si esperamos lo suficiente, el dinero dejará de ser relevante en algún momento en el futuro. Seguirán existiendo limitaciones en cuanto a la energía, como la electricidad y la masa; los elementos físicos fundamentales seguirán siendo limitaciones. Pero creo que, en algún momento, la moneda dejará de ser relevante», sostuvo Musk.

«Toda una revolución»

En el mismo foro, Jensen Huang, director ejecutivo de Nvidia, dijo estar seguro de que los trabajos de cada uno serán «diferentes». «La forma en que los estudiantes aprenden será diferente, y la forma en que las personas hacen su trabajo será diferente, obviamente, porque muchas de las cosas que hacemos de forma rutinaria, ardua o muy difícil se harán de forma muy sencilla», esclareció, agregando que esto hará que la humanidad sea «más productiva».

Hablando sobre la robótica humanoide, Musk aseveró que, si bien en este momento no hay robots humanoides «útiles», su compañía Tesla va a fabricarlos, «lo que supondrá toda una revolución». «Por supuesto, todo el mundo querría uno, ¿verdad? […] Y entonces habría muchos en la industria que ofrecerían productos y servicios. Por eso digo que los robots humanoides serán el producto más importante de la historia, más que los teléfonos móviles o cualquier otra cosa, porque todo el mundo querrá uno, o quizá más de uno, y habrá muchos en la industria», dijo.