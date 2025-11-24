Festival de Cine de La Habana con una variada representación de Cuba

El 46 Festival del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana, del 4 al 14 de diciembre próximo, tendrá una variada propuesta cubana en concurso por los premios Coral y de exhibición.

Dedicado al centenario del reconocido intelectual Alfredo Guevara, uno de los fundadores del Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos (Icaic)y gran promotor del desarrollo audiovisual y cultural nacional, en el evento compiten 222 obras de 42 países.

En ese amplio espectro de largometrajes de ficción, ópera prima, largometraje documental, cortometraje, animación, y otras categorías, este año aparecen en la selección oficial varias cintas del patio que fueron destacadas por el crítico de cine Joel del Río, en un artículo en el diario Juventud Rebelde.

Neurótica anónima es una de ellas, basada en la obra teatral homónima, la cual llega dirigida por los reconocidos actores Jorge Perugorría y Mirta Ibarra —autora también de la puesta en escena—, está última en el papel protagónico de Iluminada, cuyas frustraciones le provocan una neurosis: vivir como si estuviera siempre dentro de una película.

Advierte Del Río que en el elenco sobresalen además las actuaciones de Fernando Hechevarría, quien interpreta a un arquitecto; Osvaldo Doimeadiós (el siquiatra); Andrea Doimeadiós (Iluminada joven), Néstor Jiménez, Paula Alí, Tahimi Alvariño, Bárbaro Marín, Mario Limonta, Hilario Peña, Félix Beatón y Luis Silva, entre muchos otros.

Entre los títulos cubanos de largometrajes de ficción está también Cherri, de Fabián Suárez, que esta vez fue tras la historia de un coreógrafo gay, con sobrepeso, que trabaja en una compañía de ballet para personas de talla grande mientras cuida de su esposo discapacitado.

“Fabián suele trabajar en un cine de remarcada impronta autoral, personal, con rebordes de experimentación y simbolismo. Aquí vuelve a tratar temas que le son muy afines como el deseo insatisfecho, la lealtad, el amor como el más complicado de los sentimientos humanos, y la fe en las segundas o terceras oportunidades”, comentó el crítico de cine.

En el concurso de óperas primas, la única representante cubana es Baracoa, coproducción con Italia, con guion y dirección de Luis Ernesto Doñas.

Según el autor “cuenta un viaje físico y personal de dos hombres, totalmente opuestos, que atraviesan la isla con una promesa por cumplir y heridas por sanar. Es una historia sobre la amistad, sobre la identidad y el amor. Hay muchas Cuba y cada una de ellas define cada personaje”.

En cortometrajes de ficción están las obras Anba Dlo, de Rosa Caldeira y Luiza Calagian; Casting para Carmen, de Patricia Rodda; El último juego, de Daniel Chile; Norheimsund, de Ana Alpízar; Primera enseñanza, de Aria Sánchez y Marina Meira; Pupa, de Leandro de la Rosa; y Ponto cego, de Marcel Beltrán, quien la dirigió en Brasil.

En la puja por el premio Coral en largometraje documental, el cine cubano estará representado por Mijaín, de los realizadores Rolando Almirante, Ángel Alderete y Héctor Villar, una semblanza sobre el deportista Mijaín López, cinco veces Campeón Olímpico de Lucha Grecorromana, considerado uno de los mejores luchadores de todos los tiempos.

Por los máximos galardones del festival habanero también compiten en cortometrajes documentales Tiempo detenido, de Ariagna Fajardo, y Dormidos sobre rodillas calientes, realizado en Cuba por el italiano Giuseppe Polerá.

En el apartado de animación concursan los cortos nacionales La niña y el mar, de Ray Ortega; Mi mejor amiga, de Ruth Garaicoa; Rapto, de Ivette Ávila; y El jardín, codirigido por Miguel Alejandro Machado y Carolina Fernández-Vega.

Joel del Río aclaró que en su selección pueden haber quedado fuera “involuntariamente, algunos títulos cubanos que forman parte del evento, pero quisimos promocionar, al menos, los más novedosos y menos conocidos” para evidenciar que “el cine cubano se mueve, y abarca diversos y extraordinarios espacios”.