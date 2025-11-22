Universidad del deporte en Cuba acogerá reunión mundial

La designación como sede de la Red de Actividad Física de las Américas (Rafapana) se suma a premios anteriores de Eureka y Afide 2025

LA UNIVERSIDAD de Ciencias de la Cultura Física y el Deporte Comandante Manuel Fajardo (UCCFD) fue seleccionada como sede de la reunión mundial de la Red de Actividad Física de las Américas (Rafapana), que se celebrará en el marco de la Convención Científica Internacional Unafid 2026.

Unafid 2026 es la tercera edición de un encuentro internacional sobre Actividad Física y Deporte que se celebrará en La Habana del 19 al 23 de octubre, organizado por la UCCFD.

El anuncio se realizó recientemente durante el Congreso Mundial de Actividad Física y Deportes en la Universidad San Ignacio de Loyola, en Perú. La designación confirma la confianza internacional en la capacidad organizativa y científica de la casa de altos estudios cubana.

Este nuevo reconocimiento se suma a otros obtenidos en el escenario internacional. En 2023, la institución recibió el Premio Mundial de Ciencia Eureka, otorgado en otorgado por el Consejo Mundial de Académicos e Investigadores Universitarios en Argentina, por su excelencia académica y buenas prácticas institucionales.

Asimismo, en la recién concluida XI Convención Internacional Afide 2025, celebrada en La Habana, la Universidad fue destacada por su apuesta en pos de la transformación digital y la Educación 4.0.

La próxima cita de Rafapana en la capital cubana será un espacio de intercambio que consolidará la posición de la Universidad del Deporte como referente continental.