Andy Manuel, la historia del primer cubano en natación artística

Dentro de la pileta, al ritmo de la música, a Andy Manuel Ávila parece olvidársele el resto del mundo, se zambulle y gira, luego vuelve a emerger con un movimiento lleno de energía, se sonríe, goza.

Ha vivido entre el olor a cloro y los sonidos de silbato desde los siete años, en la práctica del clavado, pero no fue hasta casi una década después cuando descubrió su verdadera pasión en una disciplina reservada casi totalmente para mujeres, la natación artística.

Un par de años atrás fueron a la Escuela de Iniciación Deportiva (Eide) de Matanzas para captar a algún talento que pudiera representar al país en el dúo mixto del deporte en los Juegos Panamericanos Juveniles de Cali-Valle 2021, me seleccionaron y acepté, después de una consulta previa con mi madre, cuenta ahora el joven de 18 abriles.

Tenía un montón de dudas en aquel momento, muchas amistades me decían que ese deporte era de mujeres, que no era cosa de hombres, pero decidí probar y hasta el sol de hoy, encontré en el baile acuático una sensación que no había experimentado hasta ese momento y una motivación adicional para entregarme por entero al deporte en busca de resultados, confiesa.

Andy Manuel, un amante de la música con excepcionales condiciones como movilidad articular, flexibilidad y coordinación, compitió en la cita deportiva colombiana junto a la principal figura de la Isla, Gabriela Alpajón, consiguiendo un quinto puesto con acumulado de 128.9052 puntos.

Con apenas 17 años se incluyó en la final del Campeonato Mundial de Natación Artística de Budapest, Hungría 2022, junto a su actual compañera Soila Carely Valdés y, unos meses después, ganó el boleto a los Centroamericanos de San Salvador, que iniciarán en junio venidero.

No conozco de imposibles, quiero triunfar en la natación artística, ser una figura reconocida en el área y por qué no, participar en Juegos Olímpicos, dice esperanzado el atleta, admirador de figuras de la talla de Billy May, primer campeón mundial del sexo varonil en la disciplina.

El 22 de diciembre de 2022 World Aquatics (anteriormente Fina) anunció que el Comité Olímpico Internacional (COI) aprobó la participación masculina en el evento por equipos de natación artística de París 2024, con un máximo de dos competidores masculinos por conjunto.

Si bien la natación artística ha formado parte del programa olímpico desde 1984, hasta ahora siempre ha sido un deporte exclusivo para mujeres, sin embargo, este cambio representa otro paso en la misión del COI de conseguir la igualdad de género en los Juegos.

