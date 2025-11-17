lunes, noviembre 17, 2025
Caibarién

Acelia, la pedagogía en las venas

Freddy Espinosa

Gracias a Juan Castillo Marquez por darme la posibilidad de entrevistar a Acelia Simón, una mujer que desde 1960 está integrada al sector de la Educación.

Ilustre trayectoria en el sector y formadora de varias generaciones de caibarienenses.

Enaltece la historia de la Educación cubana.

De ello y más conocerá en entrevista para la Revista Informativa Archipiélago, de CMHS Radio Caibarién a propósito del Día del Educador en #Cuba.

Sintonice Radio Caibarién.

Imagen: del autor.

Periodista, director y guionista de programas de radio en emisora Radio Caibarién

