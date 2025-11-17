Acelia, la pedagogía en las venas
Gracias a Juan Castillo Marquez por darme la posibilidad de entrevistar a Acelia Simón, una mujer que desde 1960 está integrada al sector de la Educación.
Ilustre trayectoria en el sector y formadora de varias generaciones de caibarienenses.
Enaltece la historia de la Educación cubana.
De ello y más conocerá en entrevista para la Revista Informativa Archipiélago, de CMHS Radio Caibarién a propósito del Día del Educador en #Cuba.
Imagen: del autor.