Celebramos el Día del Estudiante: un reconocimiento a la fuerza y el compromiso de la Juventud

Hoy, 17 de noviembre, celebramos el Día Internacional del Estudiante, una fecha que conmemora la valentía y el espíritu de lucha de los estudiantes en todo el mundo. Esta celebración se originó en 1939, cuando un grupo de estudiantes checos fue arrestado y muchos de ellos perdieron la vida por defender la libertad y la democracia en su país. Desde entonces, este día se ha convertido en un símbolo de la lucha por los derechos estudiantiles y la importancia de la educación como motor de cambio social.

En Cuba, el Día del Estudiante es una ocasión especial para honrar a nuestros jóvenes y su papel fundamental en el desarrollo de la sociedad.

¡La educación es el camino hacia un futuro brillante!

Imagen: de la autora con AI.