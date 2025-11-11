Leones evaden el hacha en la 64 Serie Nacional de Beisbol

LEONES de Industriales le propinó hoy nocaut de 11×1 en siete entradas al monarca exponente Leñadores de Las Tunas, e igualó en el segundo lugar de la tabla de posiciones en la 64 Serie Nacional de Beisbol. Ahora la tropa del mentor Guillermo Carmona exhibe balance de 27 victorias y 16 derrotas, para compartir el subliderazgo con Matanzas (28-17), que suspendió por lluvia su partido contra el líder Holguín (29-15). En el juego del Coloso del Cerro, a la ofensiva por los felinos destacó su jardinero derecho y tercer bate Dayron Miranda, que pegó de 5-4, con doble, jonrón, un quinteto de carreras impulsadas y dos anotadas. También por los anfitriones, Yosvany Peñalver sacó la Teammate 190 fuera de los límites del terreno. Tercer éxito de Carlos Manuel Cuesta, que limitó el feroz ataque de los leñadores a cinco imparables en igual cantidad de episodios. Además, en el parque 26 de Julio, el local Cazadores de Artemisa dejó al campo 6×5 a Avispas de Santiago de Cuba, con doblete de Osbel Pacheco que propulsó las dos anotaciones del triunfo en el décimo inning. Primer triunfo del incombustible relevista José Ángel García. A los indómitos les faltó el batazo a la hora buena, pues dejaron a 11 hombres anclados en bases. Y Huracanes de Mayabeque, de visita en el parque Augusto César Sandino, superó 3×1 a Azucareros de Villa Clara, para concretar su quinto éxito sucesivo y conservar la posición número cinco (25-18). Las tres carreras de los mayabequenses cayeron en el primer acto, empujadas por jonrón de Denis Laza contra el derecho Osdany Rodríguez, que lanzó juego completo. Segunda sonrisa de José Ignacio Bermúdez y salvamento dos de Marlon Vega. En los restantes resultados, Sancti Spíritus superó 2×1 a Camagüey, con la sexta victoria de José Isais Grandales y sexto rescate de Yankiel Mauris, y Granma se deshizo 10×6 de Isla de la Juventud pese a dejar a 15 corredores sobre las almohadillas. Cienfuegos noqueó 16×4 a Ciego de Ávila y Pinar del Río pasó 11×0 sobre Guantánamo por similar vía.