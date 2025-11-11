El hotel más fotografiado del mundo

El Château Frontenac, su icónica silueta domina el skyline del Viejo Quebec y ha sido inmortalizada en millones de imágenes por turistas y fotógrafos.

Se encuentra en lo alto de un acantilado con vistas al río San Lorenzo, en el corazón del centro histórico de Quebec.

Su estilo château, inspirado en los castillos franceses del Loira, lo convierte en una estructura visualmente impactante.

Construido en 1893 por la Canadian Pacific Railway para atraer turismo de lujo, ha sido escenario de eventos históricos y hospedaje de figuras célebres.

Es considerado el emblema de Quebec y uno de los hoteles más reconocibles del mundo.

Su imagen es omnipresente en representaciones visuales de la ciudad, tanto en medios tradicionales como digitales.

Este hotel no solo es un ícono turístico, sino también un símbolo cultural que representa la fusión entre historia, lujo y belleza arquitectónica.

Imágenes: del autor.