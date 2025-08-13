Reciben en Caibarién al pelotero Yordan Reyes Pérez integrante del equipo cubano al mundial U-12 en Japón

El pelotero caibarienense, Yordan Reyes Pérez fue recibido en Caibarién, después de participar en el campeonato mundial de la categoría U-12 que tuvo de sede a Japón.

Yordan dijo sentirse contento de su primera experiencia internacional y aspira en el futuro a mejorar sus resultados para llegar al alto rendimiento.

En la Villa Blanca acudieron a recibir al talentoso pelotero, los trabajadores del sector deportivo de Caibarién y sus familiares.