Marketing para la creación audiovisual

Hoy se celebra el Día Internacional del Marketing

El marketing…puente entre la creación audiovisual y su audiencia ; lo que transforma una obra en una experiencia compartida y valiosa .

En la creación audiovisual, el marketing no solo promociona; da contexto, construye comunidad y asegura que el esfuerzo creativo encuentre a su público , garantizando que el proyecto no se quede en el cajón, sino que viva, se discuta y perdure.

Sin él, incluso la obra más brillante puede perderse en el ruido digital.

Por ello, celebrando el Día Internacional del Marketing, te compartimos 6 tips para hacer una buena estrategia de marketing en programas audiovisuales dirigidos al público infantil :

1. Conoce a tu doble audiencia: niños y padres. Combina mensajes divertidos con aquellos que destaquen valores educativos.

2. Desarrolla personajes con los que se puedan identificar. Usa a estos personajes como embajadores en redes sociales.

3. Elige los canales correctos y adapta el contenido.

4. Crea una comunidad y fomenta la participación.

5. Colabora con educadores o psicólogos infantiles para avalar el contenido (esto da mucha confianza a los padres).

6. Mide , aprende y adáptate. No solo vistas, sino tiempo de visualización, engagement de la comunidad y sentimiento de los comentarios (especialmente de los padres).

Imagen: Creativa.