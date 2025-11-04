miércoles, noviembre 5, 2025
Marketing para la creación audiovisual

Donarys Cruz Cruz

Hoy se celebra el Día Internacional del Marketing

🤳El marketing…puente🌉 entre la creación audiovisual 📽 y su audiencia👪👨‍👧👨‍👧‍👦👨‍👩‍👧; lo que transforma una obra en una experiencia compartida y valiosa😊.

🤳En la creación audiovisual, el marketing no solo promociona; da contexto, construye comunidad y asegura que el esfuerzo creativo encuentre a su público👦👧🏼🧑🧒🏻, garantizando que el proyecto no se quede en el cajón, sino que viva, se discuta🗣👥 y perdure.

🤳Sin él, incluso la obra más brillante puede perderse en el ruido digital.

🤳Por ello, celebrando el Día Internacional del Marketing, te compartimos 6 tips para hacer una buena estrategia de marketing en programas audiovisuales📺 dirigidos al público infantil🙋🏻‍♂️🙋🏻‍♀️:⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️

1. Conoce a tu doble audiencia: niños y padres. Combina mensajes divertidos con aquellos que destaquen valores educativos.👭👨‍👩‍👦‍👦

2. Desarrolla personajes👨‍🏫👩‍🔧👨‍🔬 con los que se puedan identificar. Usa a estos personajes como embajadores en redes sociales.

3. Elige los canales correctos y adapta el contenido.📲🖥

4. Crea una comunidad y fomenta la participación.👨‍⚕️👨‍💻👨‍🎨👱🏽‍♀️👱‍♂️

5. Colabora con educadores o psicólogos infantiles para avalar el contenido👨‍🏫👩‍🏫👩‍💼👨‍💼 (esto da mucha confianza a los padres).

6. Mide📈📊, aprende y adáptate. No solo vistas, sino tiempo de visualización, engagement de la comunidad y sentimiento de los comentarios (especialmente de los padres).

Imagen: Creativa.

