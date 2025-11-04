Marketing para la creación audiovisual
Hoy se celebra el Día Internacional del Marketing
El marketing…puente entre la creación audiovisual y su audiencia; lo que transforma una obra en una experiencia compartida y valiosa.
En la creación audiovisual, el marketing no solo promociona; da contexto, construye comunidad y asegura que el esfuerzo creativo encuentre a su público, garantizando que el proyecto no se quede en el cajón, sino que viva, se discuta y perdure.
Sin él, incluso la obra más brillante puede perderse en el ruido digital.
Por ello, celebrando el Día Internacional del Marketing, te compartimos 6 tips para hacer una buena estrategia de marketing en programas audiovisuales dirigidos al público infantil:
1. Conoce a tu doble audiencia: niños y padres. Combina mensajes divertidos con aquellos que destaquen valores educativos.
2. Desarrolla personajes con los que se puedan identificar. Usa a estos personajes como embajadores en redes sociales.
3. Elige los canales correctos y adapta el contenido.
4. Crea una comunidad y fomenta la participación.
5. Colabora con educadores o psicólogos infantiles para avalar el contenido (esto da mucha confianza a los padres).
6. Mide, aprende y adáptate. No solo vistas, sino tiempo de visualización, engagement de la comunidad y sentimiento de los comentarios (especialmente de los padres).
Imagen: Creativa.