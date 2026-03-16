«Una batalla tras otra» se lleva el Óscar a mejor película

La épica «Una batalla tras otra», dirigida por Paul Thomas Anderson y con un elenco repleto de estrellas, triunfó este domingo en los Premios de la Academia al coronarse como la mejor película del año

El director Paul Thomas Anderson (en primer plano) con estatuilla en mano y los miembros del reparto celebran tras ganar el Óscar a la Mejor Película para «Una batalla tras otra» (One Battle after Another) durante la ceremonia de los Óscar en la 98.ª edición de los Premios de la Academia en Hollywood, Los Ángeles, California.Mike Blake/REUTERS

La cinta, que abre una ventana al Estados Unidos contemporáneo, conquistó seis de las 13 nominaciones con las que llegó ala 98ª edición de los Óscar, la mayor celebración de Hollywood.

«Una batalla tras otra» le dio a Anderson, que ya había sido candidato 11 veces en galas pasadas, las tres primeras estatuillas de su carrera (guion adaptado, dirección y película), en una demostración del consenso de la industria sobre su energético filme.

«Ustedes lo hacen a uno trabajar muy duro para conseguir uno de estos», bromeó Anderson al recibir la estatuilla a mejor director.

«Escribí esta película para disculparme con mis hijos por el desastre que dejamos en este mundo que les estamos heredando», comentó más temprano cuando subió a recibir su primer Óscar, como guionista.

La cinta, protagonizada por Leonardio DiCarpio e inspirada en la novela «Vineland» de Thomas Pynchon, sigue la desesperación de un exrevolucionario cuando el pasado regresa para pasarle factura, en un contexto marcado por las tensiones entre supremacistas blancos, activistas e inmigrantes.

«Pecadores» con cuatro estatuillas

Su principal contrincante de la noche y de la temporada, «Pecadores» el horror vampírico con el que el director Ryan Coogler abordó el racismo que marcó al sur de Estados Unidos en los años 1930, solo capitalizó cuatro de las 16 nominaciones que la tenían como gran favorita de la ceremonia.

Coogler, de 39 años, se alzó con el galardón a mejor guion original por «Pecadores», que cosechó reconocimientos en parte gracias a su mezcla de géneros que la hicieron sentirse a ratos acción, a ratos horror y a ratos un musical.

Ambas películas también se midieron en las categorías de actuación, en donde cobraron dividendos.

Michael B. Jordan se anotó el Óscar a mejor actor gracias a su rol doble en «Pecadores», mientras que Sean Penn se llevó su tercer Premio de la Academia gracias a «Una batalla tras otra».

Penn, conocido por no seguir las reglas de la industria y quien ha estado mayoritariamente ausente del circuito de galas en esta temporada de premios, no acudió al Teatro Dolby de Hollywood dejando al presentador, Kieran Culkin, con la responsabilidad de recibir la estatuilla.

El primer galardón de la noche, a mejor actriz de reparto, fue para Amy Madigan, la veterana estrella que interpretó a la aterradora tía Gladys en «La hora de la desaparición».

Mientras que, sin sorpresas, Jessie Buckley abrazó el Óscar por su desgarradora actuación de una madre en duelo en «Hamnet», filme sobre la vida familiar de William Shakespeare.

En la categoría internacional venció la noruega «Valor sentimental», el drama familiar dirigido por Joachim Trier, dejando en el camino a la brasileña «El agente secreto».