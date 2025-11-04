martes, noviembre 4, 2025
Lo último:
Principales

Controlado incendio de grandes proporciones en municipio villaclareño de Camajuaní 

Tomado de CMHW

En horas de la mañana de este lunes quedó controlado el incendio de grandes proporciones ocurrido desde horas tempranas en la nave de trabajo del barrio parrandero «Santa Teresa, los Chivos», en el municipio villaclareño de Camajuaní. 

No se reportan pérdidas de vidas humanas ni lesionados, y como consecuencia del siniestro, siete viviendas colindantes a la nave de trabajo, resultaron afectadas, dos de ellas perdieron prácticamente todas sus pertenencias.

No se reportan pérdidas de vidas humanas ni lesionados, y como consecuencia del siniestro, siete viviendas colindantes a la nave de trabajo, resultaron afectadas, dos de ellas perdieron prácticamente todas sus pertenencias.Controlado incendio de grandes proporciones en municipio villaclareño de Camajuaní

La presidenta del Consejo de Defensa en Villa Clara Susely Morfa González, y la vicepresidenta de este órgano Milaxy Yanet Sánchez Armas; junto a autoridades locales y del Ministerio del Interior, se personaron de inmediato en el lugar de los hechos para atender personalmente a las familias damnificadas.Controlado incendio de grandes proporciones en municipio villaclareño de Camajuaní

En este minuto, tienen lugar labores de recogida de escombros y enfriamiento de la superficie, aún caliente, con el objetivo de evitar que resurjan las llamas, explicó el Teniente Coronel Ernesto Lima Guevara, jefe de operaciones del Cuerpo de Bomberos de Villa Clara, quien dijo además, que se aseguran estructuras que pudieran desplomarse. 

Controlado incendio de grandes proporciones en municipio villaclareño de Camajuaní

«Estas acciones se llevan a cabo para crear condiciones seguras que nos permitan llevar a cabo la investigación técnica pericial», subrayó la propia fuente.

Al cierre de esta información se investigan las causas del hecho.

También te puede gustar

Cuba y sus cuatro candidatos vacunales contra la COVID-19: «Un país exportador de solidaridad, no de guerra»

Tomado de Cubadebate

Presidente de Cuba dialoga con jóvenes de las telecomunicaciones

Tomado de CubaSí

Esta tarde, comparecencia especial del presidente Díaz-Canel en la Mesa Redonda

Yudith Delgado Rodríguez

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *