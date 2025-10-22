Vigila Centro de Pronósticos trayectoria de Melissa
La Habana, 22 oct (ACN) El Centro de Pronósticos del Instituto de Meteorología informó que la tormenta tropical Melissa disminuyó su velocidad de traslación desde este miércoles y comenzó a inclinar su trayectoria hacia el noroeste sobre aguas del Mar Caribe central.
Ailyn Justiz Águila, jefa del Centro de Pronósticos, y la especialista Laura Leiva Pit precisaron al periódico Granma que el sistema mantendría un movimiento lento en los próximos días, con condiciones oceánicas y atmosféricas favorables para su gradual intensificación.
Según los datos registrados a las seis de la tarde del martes, el centro de Melissa se localizó en los 14,2 grados de latitud norte y 73,2 grados de longitud oeste, aproximadamente a 500 kilómetros al sur suroeste de Puerto Príncipe, Haití.
El organismo ciclónico presentó vientos máximos sostenidos de 85 kilómetros por hora, superiores en rachas, y una presión central de mil tres hectoPascal.
El Centro de Pronósticos reiteró que, debido a la posición actual, el lento desplazamiento y la época del año, se mantiene una estrecha vigilancia sobre la evolución y futura trayectoria de Melissa, considerada un peligro potencial para el área del Caribe.