Presentado el Álbum Blanco para Silvio Rodríguez

Once temas, interpretados por igual número de voces, corroboran el espíritu del tiempo en que fueron creadas las composiciones del fonograma «Álbum Blanco para Silvio Rodríguez», producido en esta ciudad por Enrique Carballea.

El material presentado hoy en la Sala Villena de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC) como parte del espacio «Detrás de la portada» y dentro del marco de la jornada por el Día de la Cultura Cubana, está integrado por temas inéditos, creados entre fines de los años 60 y la primera mitad de los 70 del pasado siglo XX.

Según Carballea, reconocido productor musical y realizador audiovisual, el álbum exhibe antiguas composiciones que no han sido registradas en la discografía oficial del prestigioso trovador oriundo de San Antonio de los Baños; ahora revestidas con llamativas orquestaciones que van del jazz al world music o del folk estadounidense a la psicodelia del rock.

Las piezas, acotó, recogen sueños y canciones que tienen más de cincuenta años de creadas y dejan de ser propiedad exclusiva de su autor, para devenir un reclamo personal de cada participante y un tributo a uno de los artistas fundamentales de la trova hispana y latinoamericana.

Beatriz Márquez, Eduardo Sosa, Roly Berrio y Leonardo García, entre otros, participan en el fonograma licenciado por la Casa Discográfica y Editora Musical de Artex S.A. —Bis Music—, confirmando la vigencia y el espíritu de una obra que ha trascendido generaciones.

Por su parte, el crítico musical, profesor, periodista e investigador Joaquín Borges Triana, a cargo de las notas de la producción, dijo a la Agencia Cubana de Noticias que presentar un disco es siempre como una fiesta o suceso cultural; y no sólo comercial, sino más bien con un valor especial.

Refirió Borges Triana que el material da inicio a las actividades por el cumpleaños ochenta de Silvio Rodríguez, un trovador extraordinario que sigue unificando a gente de pensares diversos, tal y como se demostró en su reciente concierto en la escalinata de la Universidad de La Habana y la gira latinoamericana.

Como adelanto, desde el pasado 26 de septiembre circula en plataformas digitales el sencillo “Las Nubes”, una composición interpretada por el chileno Manuel García y orquestada por el catalán Alfred Artigas.

Dentro de pocas semanas, «Álbum Blanco para Silvio Rodríguez» estará disponible para los «silviófilos» del mundo, y se trabaja en una edición cubana que vendrá a reafirmar el legado de uno de los irrenunciables fundadores del fértil y ya clásico Movimiento de la Nueva Trova.