Inicia Semana de la Cultura en la Villa Blanca

Con una peregrinación desde la Casa del Maestro y artista Marcos Urbay hasta el parque La Libertad, dio inicio la Semana de Cultura en Caibarién y el tributo al Día de la Cultura Cubana.

La directora de cultura Yuansy Cruz en sus palabras centrales felicitó a todas las personas vinculadas al sector, la disposición de los trabajadores especialistas y directivos en realizar un evento que a pesar de las circunstancias muestre los resultados del trabajo en el año dos mil 25, e invitó a los caibarienenses a participar en las actividades previstas del veinte al veintiséis que culminará con la celebración del Día de la fundación de la ciudad.

En la tarde se inauguró en la Sala Gelabert de la Casa de los escritores y artistas en Caibarién, la exposición «Homenaje a la botella» del reconocido artista de las Artes Plásicas Guayacón, considerado un artífice universal según las palabras de la Licenciada Raisa Guevara García al frente de la UNEAC en esta localidad.

Esta noche se prevé un espacio danzario en el parque la Libertad e inicia la jornada del veintiuno con un Homenaje en la Casa de las Tradiciones al Licenciado en Derecho y esepecialista en Patrimonio del Museo María Escobar Laredo, Lenin Flores Márquez.

Imágenes: de la autora.