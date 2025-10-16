jueves, octubre 16, 2025
Lo último:
Principales

Efectuada reunión del Consejo de Defensa Nacional

Tomado de Granma

La actividad estuvo presidida por el General de Ejército Raúl Castro Ruz, jefe al frente de la Revolución, y el Presidente de la República Miguel Díaz-Canel Bermúdez

Sesionó este miércoles en el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias el Consejo de Defensa Nacional para aprobar las decisiones y planes de sus órganos de trabajo y de aseguramiento.

La actividad estuvo presidida por el General de Ejército Raúl Castro Ruz, jefe al frente de la Revolución, y el Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, y contó con la participación de los integrantes del Consejo de Defensa Nacional y otros altos jefes y oficiales de las far y del Minint.

También te puede gustar

Empleo y la prevención social centraron debate en el balance anual del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

Tomado de Agencia Cubana de Noticias

Economía de Cuba muestra discreto avance en inicios de año

Tomado de Radio Reloj

Saludan máximos líderes de China el aniversario 62 de la Revolución cubana

Tomado de Granma

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *