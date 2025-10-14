Hazaña de un médico de Sandino

Marisol: Resultó un acto valiente lanzarse al mar en.una lancha para salvar la vida de Yordán Rivera, pescador de Galafre Nuevo, quien sufrió el ataque de un tiburón, mar adentro, a buen trecho de la Coloma en Pinar del Río. Si Yaismel Corrada Valdés, especialista de Primer Grado, en Medicina General Integral, hubiese tomado otra decisión, en riesgo estaría su vida.

Médico: En ese momento me encontraba sacando dinero de mi tarjeta en la Cadeca de Cortés (municipio Sandino) y decidí ir a auxiliar a esa persona porque creí que podía como médico, atender el paciente. Tome lo necesario en la Posta Médica y salí…

Marisol: Era un día soleado y el reloj marcaba las 9 y 45 minutos de la mañana, cuando el galeno dio una clase magistral de determinación ante un espejo impecable: el mar.

Médico: Exactamente a la hora de entrar a la Cadeca, llaman al puesto de urgencia de la Unidad de Guardafronteras de Cortés, solicitando a un médico para salvar a un hombre que se encontraba en medio del mar entre la vida y la muerte, sin perder tiempo sarpe… sin mirar atrás.

Marisol: Casi al instante, tuvo la ocasión de decidir, más allá de las palabras.

Médico: En un momento pensé que el caso estuviera cerca de Cortés, pero no fue así, las coordenadas estaban un poco mal dadas, pero seguimos la búsqueda hasta llegar al lugar exacto, más cerca de la Coloma que del puerto pesquero de Cortés, allí estaba. Lo pasamos para la lancha para prestarle asistencia médica lo más ágil posible, logrando revisar signos vitales y las lesiones.

A parte de la mano, tenía rasgullos encima del pecho en el lado izquierdo, fue vendado para evitar sangramiento, se le canalizó una vena pasándole cloruro de sodio al 0.9 por ciento abierto a hidratar constante y así estabilizarlo antes de llegar al SIUM que esperaba en el puerto de la Coloma y al hospital Abel Santamaría donde fue recibido por un equipo médico para operarlo con urgencia. Todo salió bien y este hombre pudo ganarle a la muerte…gracias al rápido accionar de quienes acudimos en su auxilio.

Marisol: En tales circunstancias de peligro, este médico para sorpresa nuestra, en su vida no había experimentado algo similar.

Médico: Es una experiencia única de la que me he sentido engrandecido porque tuve la oportunidad de salvar esa vida que tanto lo necesitaba…

Marisol: La solidaridad viajó en el ejemplo de este profesional de Salud Pública del municipio Sandino, quien al término de esta carrera por la vida dejó su pericia bien sentada.

Médico: Fue una respuesta inmediata en la que pude conocer de lo que sería capaz para salvar una vida, poniendo por delante mis conocimientos y habilidades adquiridas durante la carrera de Medicina y la especialidad y si lo tengo que hacer de nuevo, lo haría nuevamente.

Marisol: Hoy Yordán Riveras, residente en Galafre Nuevo, tras la mordedura de un tiburón está a salvo y en recuperación.

Todo gracias a la osadía de Yaismel Corrada Valdés especialista de Primer Grado en MGI, con diplomado en Emergencias y Urgencias médicas. Un joven médico de 28 años del poblado de Cortés, que ostenta el mérito de haberle salvado la vida a costa de la suya.

(Tomado del perfil de Marisol Martinez Regalado)