Cuba, el mejor Destino Cultural del Caribe en los World Travel Awards

Cuba reafirmó su liderazgo en el turismo cultural del Caribe al recibir, por quinta ocasión consecutiva, el galardón de Destino Cultural Líder en la región. La distinción se entregó durante la 32da. edición de los World Travel Awards, evento que reconoce la excelencia en los sectores globales de viajes y turismo. Este logro fortalece la posición de la isla en el competitivo mercado turístico regional.

La candidatura cubana superó a destinos como Barbados, Jamaica, Puerto Rico, Bermuda, Martinica, St. Kitts y Trinidad y Tobago. La plataforma cuba.travel atribuye este reconocimiento a la riqueza cultural diversa y mestiza que define la identidad nacional. Más de cinco siglos de historia han moldeado un patrimonio singular, con una tradición oral viva, expresiones artísticas auténticas y símbolos que enriquecen la experiencia turística más allá del sol y la playa.

Además del premio principal, varias entidades cubanas recibieron distinciones en sus respectivas categorías. El Hotel Nacional, ícono de la hotelería cubana que celebra su 95 aniversario, fue reconocido como el Mejor Hotel de Cuba. El Gran Hotel Manzana Kempinski La Habana obtuvo dos galardones: su suite Presidencial Lorca fue seleccionada como la Mejor Suite del país, y el hotel recibió el título de Mejor Hotel Para Negocios.

En la categoría de resorts, el Meliá Cayo Coco, ubicado en el archipiélago Jardines del Rey, se alzó con el premio correspondiente. Las empresas extrahoteleras también destacaron en esta edición de los World Travel Awards. Love Cuba fue reconocida como Turoperador Líder, Travelnet Cuba como Agencia de Viajes Líder, y Cuban Adventures como la entidad más sobresaliente en la gestión integral de viajes hacia el destino cubano.

Los World Travel Awards otorgan estos reconocimientos a partir de las valoraciones de profesionales del sector y viajeros internacionales, lo que refuerza la credibilidad y prestigio de los galardones recibidos por Cuba y sus instituciones turísticas.