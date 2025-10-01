Celebran Día del Adulto Mayor

Cada 1 de octubre se celebra el Día Internacional de las Personas de Edad, una fecha proclamada por la ONU para reconocer el valor, la sabiduría y los derechos de los adultos mayores en nuestras sociedades. Más allá de los homenajes, esta jornada invita a reflexionar sobre los desafíos que enfrenta este grupo poblacional, especialmente en lo que respecta a su salud física y emocional.

Los integrantes del Círculo de Abuelos Alegría de Vivir en la Villa Blanca, hablaron de la importancia de los ejercicios físicos para su salud.

La actividad física regular es uno de los factores más determinantes para un envejecimiento saludable. Caminar, nadar, practicar yoga o realizar ejercicios de fuerza adaptados no solo mejora la movilidad y previene enfermedades crónicas como la hipertensión, la diabetes o la osteoporosis, sino que también fortalece la autoestima y combate la soledad.

Imagen: del autor.