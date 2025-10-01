miércoles, octubre 1, 2025
Lo último:
Ciencia y tecnología

Acogerá La Habana Cibersociedad 2025

Tomado de CubaSí

La capital cubana acogerá del 6 al 9 de octubre el IV Congreso Internacional Cibersociedad 2025, organizado por la Unión de Informáticos de Cuba (UIC), precisó la página web de la institución.  

La cita tendrá como sede principal el Hotel Nacional y abrirá oficialmente el lunes 6 de octubre con una sesión inaugural en la que intervendrán Omar Correa Madrigal, presidente de la UIC, y Tatiana Delgado Fernández, vicepresidenta de la organización, y presidenta del Programa Científico.  

Entre las conferencias magistrales figuran la de Ailyn Febles Estrada, viceministra de Comunicaciones, sobre liderazgo digital con impacto sostenible, y la del Ayuntamiento de Valencia, España, acerca de la transformación digital y verde en esa ciudad.  

Las sesiones científicas abordarán temas como gobernanza de la inteligencia artificial, ciudades inteligentes, ciberseguridad, competencias digitales y soberanía tecnológica, según informaron los organizadores.  

El programa incluye paneles sobre la inteligencia artificial que necesita Cuba, experiencias en patrimonio digital, gemelos digitales urbanos y los retos de la ciberseguridad en la transformación digital.  

También se celebrará un taller dedicado a la Industria 4.0, un espacio para las micro, pequeñas y medianas empresas tecnológicas, y un congreso paralelo sobre la suite LibreOffice y el software libre.  

El foro contará con la participación de representantes de organismos internacionales como la Unesco, así como delegaciones de Rusia, Brasil, España, Guinea Ecuatorial, Francia, México, Austria y Vietnam.  

Además, se organizará una feria expositiva donde empresas, instituciones y mipymes tecnológicas presentarán proyectos y soluciones orientadas a la digitalización.  

Cibersociedad 2025 se consolida como un espacio de intercambio para investigadores, empresarios, decisores gubernamentales y comunidades tecnológicas, con el propósito de impulsar la innovación digital en beneficio del desarrollo sostenible de Cuba y de la región.  

También te puede gustar

«La inmortalidad, ese es mi objetivo»: Un niño prodigio obtiene su licenciatura en física a los 11 años

Tomado de RT en Español

La NASA investigará científicamente el fenómeno de los ovnis

Tomado de CubaSí

Facebook permitirá a sus usuarios ajustar la cantidad de contenido que ven en el ‘feed’

Tomado de RT en Español

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *