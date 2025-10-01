miércoles, octubre 1, 2025
Caibarién vence a Camajuaní y avanza en las pequeñas ligas de fútbol provincial

Oneldys Santiago

En un emocionante duelo de la categoría sub-13 de las pequeñas ligas de fútbol provincial, el equipo de Caibarién se impuso 2-1 frente a Camajuaní, asegurando su continuidad en la competencia. Los dos goles del conjunto caibarienense fueron obra de Sander Montenegro Laborit, quien se convirtió en la figura del encuentro.
Según informó Carmen González Washington, jefa del departamento de actividades deportivas, el próximo reto para los de la Villa Blanca será Encrucijada, equipo que sorprendió al vencer 1-0 a Zulueta, representante de Remedios.
Reglas de la categoría sub-13

  • Los partidos se disputan en formato de muerte súbita.
  • Se juegan dos tiempos de 30 minutos, con un descanso de 15 minutos.
  • Los cambios son volátiles: los jugadores pueden entrar y salir libremente.
  • En caso de empate, se define por penales, con tres oportunidades por equipo.

Imagen: Archivo CMHS.

