miércoles, octubre 1, 2025
Lo último:
Deportes

Tigres y Frikis al frente en la Segunda Copa de beisbol Enrique Oduardo Carvajal

Oneldys Santiago
beisbol

Este fin de semana regresó la acción en la Segunda Copa de Béisbol Enrique Oduardo Carvajal, con resultados Según informó Nelson Rojas Bravo, director del equipo de la Confitera.
Los Tiburones produjeron con fuerza y propinaron un contundente nocaut de 14 carreras por 4 a Viñas, consolidando sus aspiraciones de luchar por el banderín del torneo. Por su parte, Confiteras venció a Titanes con marcador de 7 por 2, aunque luego cayó ante los mismos Titanes 5 por 1, en una jornada de doble cara para ambos conjuntos.
Tabla de posiciones actualizada:

Equipo JJ JG JP
Tigres 3 3 0
Frikis 3 3 0
Tiburones 4 3 1
Confiteras 5 2 3
Titanes 3 1 2
Panteras 3 1 2
Adela 1 0 1
Viñas 4 0 4
Próxima jornada – Domingo 5 de octubre

En Remedios:

  • Tigres vs Tiburones
  • Confiteras vs Frikis

En Caibarién:

  • Adela vs Viñas
  • Panteras vs Titanes

El duelo más atractivo será entre Tigres y Tiburones, mientras que Frikis buscará mantener su invicto frente a una Confiteras que necesita sumar. En Caibarién, Adela y Viñas buscarán su primera victoria, y Panteras y Titanes se enfrentarán en un choque clave para escalar posiciones.

Imagen; Archivo CMHS.

Oneldys Santiago

Oneldys Santiago

Periodista de la emisora Radio Caibarién

También te puede gustar

Se mantiene equipo de la Confitera entre los clasificados en la Copa Revolución de béisbol

Oneldys Santiago

Realizan exhibiciones de deportes en saludo al 19 de noviembre (+Audio y Post)

Oneldys Santiago

Tercer lugar para Elier Miranda Mesa en el torneo internacional de ajedrez Guillermo García (+Audio)

Oneldys Santiago

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *