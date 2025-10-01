Tigres y Frikis al frente en la Segunda Copa de beisbol Enrique Oduardo Carvajal

Este fin de semana regresó la acción en la Segunda Copa de Béisbol Enrique Oduardo Carvajal, con resultados Según informó Nelson Rojas Bravo, director del equipo de la Confitera.

Los Tiburones produjeron con fuerza y propinaron un contundente nocaut de 14 carreras por 4 a Viñas, consolidando sus aspiraciones de luchar por el banderín del torneo. Por su parte, Confiteras venció a Titanes con marcador de 7 por 2, aunque luego cayó ante los mismos Titanes 5 por 1, en una jornada de doble cara para ambos conjuntos.

Tabla de posiciones actualizada:

Equipo JJ JG JP

Tigres 3 3 0

Frikis 3 3 0

Tiburones 4 3 1

Confiteras 5 2 3

Titanes 3 1 2

Panteras 3 1 2

Adela 1 0 1

Viñas 4 0 4

Próxima jornada – Domingo 5 de octubre

En Remedios:

Tigres vs Tiburones

Confiteras vs Frikis

En Caibarién:

Adela vs Viñas

Panteras vs Titanes

El duelo más atractivo será entre Tigres y Tiburones, mientras que Frikis buscará mantener su invicto frente a una Confiteras que necesita sumar. En Caibarién, Adela y Viñas buscarán su primera victoria, y Panteras y Titanes se enfrentarán en un choque clave para escalar posiciones.

Imagen; Archivo CMHS.