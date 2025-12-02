Cubanos se estrellan en eliminatoria de baloncesto

Perdieron ante el elenco argentino con abultado marcador de 49-105

La Habana.- LA SELECCIÓN cubana, mermada a niveles alarmantes, se estrelló contra su similar de Argentina en el partido de vuelta de la primera Ventana Clasificatoria a la Copa Mundial de Baloncesto de la Fiba de Catar 2027.

La derrota podía esperarse, no queda duda alguna de que los suramericanos por tradición y presente cuentan con un equipo muy fuerte, pero vaticinar una paliza de 49-105 no estaba en la agenda de muchos.

El partido de ida, celebrado en el Coliseo de la Ciudad Deportiva de La Habana, invitaba al optimismo: un equipo con notables ausencias hacía pensar en la recuperación más adelante de ese juego que les consiguió una victoria ante Estados Unidos después de décadas.

Sin embargo, en lugar de sumarse Anthony Rodríguez, como se esperaba y se había anunciado, se confirmó su ausencia que se sumaba a la de Pedro Bombino, por exigencias de su club.

También la baja por lesión de Reynaldo García, y por si fuera poco, el mejor jugador del partido de ida, Karel Guzmán, no llegó a la sede por errores en la coordinación de su viaje.

En esas circunstancias los cubanos debieron jugar con apenas nueve hombres, lo que en la praxis resultó un bregar insuficiente ante un conjunto que presentó estrellas como Gabriel Deck, jugador nada menos que para el Real Madrid, y quien se despachó con 18 puntos para liderar la ofensiva Albiceleste.

Quizá la buena noticia, si es que hubo alguna para el conjunto antillano, resultó el perfomance de Ibrahim Echevarría, quien consiguió un doble-doble de 12 puntos y 13 rebotes.

A nivel colectivo los dirigidos por Osmel Planas presentaron un deficiente 26 por ciento en tiros de campo, no solo incompatible con la victoria, sino con presentarse al menos como un contendiente y evitar una diferencia de 56 puntos como la sufrida.

Esto deja a la selección cubana en posición de no conformarse con otra cosa que ganar para terminar entre los tres primeros del grupo, pues en caso de un empate, difícilmente puedan aspirar a avanzar con una diferencia tal que agudiza un balance negativo.

Urge hacer análisis pragmáticos de lo sucedido. Es cierto que en situaciones extradeportivas y ajenas a la acción de los responsables de ese deporte como la negación de visas a Puerto Rico y Bahamas obligan a buscar la clasificación en Suramérica y no en Centroamérica como debió ser por derecho propio.

Pero en vista de que cuesta doble imponerse en la cancha y fuera de ella, tal situación demanda también redoblar los esfuerzos que ya son ingentes para evitar que la contienda termine en crónica de una derrota anunciada.

Delante quedan Uruguay y Panamá, y lejos de miradas pesimistas, todavía existen posibilidades reales de clasificar entre los 12 mejores del continente y seguir en la lucha por una de las siete plazas al mundial.

El trabajo para conseguirlo, a mi juicio, comienza desde que pitó el árbitro el final de este partido para olvidar.