El cementerio de los libros olvidados: cuando un libro elige a un lector (+Pdf) (+Podcast)

En la Barcelona gris de 1945, un niño llamado Daniel Sempere es llevado por su padre a un lugar secreto: el Cementerio de los Libros Olvidados, un laberinto de estanterías donde reposan obras que el mundo ha dejado de leer

En la Barcelona gris de 1945, un niño llamado Daniel Sempere es llevado por su padre a un lugar secreto: el Cementerio de los Libros Olvidados, un laberinto de estanterías donde reposan obras que el mundo ha dejado de leer. Allí, Daniel adopta un único ejemplar de una novela titulada “La sombra del viento”, escrita por el enigmático Julián Carax, sin imaginar que esa lectura marcará el curso de su vida.

“La sombra del viento” combina suspenso, romance y humor a través de personajes muy vivos: el ingenuo pero valiente Daniel, el lúcido y deslenguado Fermín, la decidida Bea Aguilar y el siniestro inspector Fumero, figura que encarna el miedo y la impunidad del franquismo. La ciudad se convierte casi en otro personaje: una Barcelona brumosa, recorrida por portales góticos, cafés llenos de humo y avenidas donde conviven la miseria y la elegancia, siempre bajo la atmósfera de un secreto a punto de desvelarse.

https://www.ivoox.com/player_ej_163526004_6_1.html?c1=156d9c