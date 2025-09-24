Premio Santamareare dedicado a los 40 años de CMHS

Caibarién será la anfitriona de la 41 edición del Premio Santamareare, conocido como el Caracol del Centro de la UNEAC de Villa Clara donde se desarrollarán conferencias, talleres, conversatorios, presentación de libros, entre otras disímiles actividades.

Se celebrará del 4 al 7 de diciembre del presente año y estará dedicado a Caridad Martínez in memoriam, al aniversario 75 de la televisión cubana, al aniversario 20 de CNTV y a nuestros 40 años al aire.

Imagen: tomada del perfil de Facebook de CMHS.